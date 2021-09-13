Черчесов: «Марио Фернандес заслуженно был основным игроком сборной»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал решение защитника ЦСКА завершить карьеру в национальной команде.

Наш тренерский штаб на протяжении четырех лет работал с Марио. Он самостоятельно принял решение выступать за сборную России, и для нас с кадровой точки зрения это было, безусловно, усиление. Все это время он абсолютно заслуженно был в сборной основным игроком и приносил команде огромную пользу. Дебют пришелся на осень 2017 года, когда мы играли контрольный матч с «Динамо». Мы вместе радовались победам, переживали поражения.