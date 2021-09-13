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Черчесов: «Марио Фернандес заслуженно был основным игроком сборной»

13 сентября 2021, 14:01

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде.

Наш тренерский штаб на протяжении четырех лет работал с Марио. Он самостоятельно принял решение выступать за сборную России, и для нас с кадровой точки зрения это было, безусловно, усиление. Все это время он абсолютно заслуженно был в сборной основным игроком и приносил команде огромную пользу. Дебют пришелся на осень 2017 года, когда мы играли контрольный матч с «Динамо». Мы вместе радовались победам, переживали поражения.

Думаю, что его гол с Хорватией на чемпионате мира, стал одним из самых важных и невероятно эмоциональных за эти годы. Принимая то ли иное решение, футболист всегда основывается на своих ощущениях. Со своей стороны мы можем только поблагодарить Фернандеса за его самоотдачу и профессионализм, которые он демонстрировал на поле в футболке сборной России, и пожелать здоровья, а также успешного выступления за ЦСКА.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
13 сентября в 18:11
Мы знаем.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 сентября в 14:14
Тут особо и добавить нечего.
протон
протон
13 сентября в 14:12
Самый самоотверженный игрок сборной последних нескольких лет. Всегда бился до конца.
marut
marut
13 сентября в 14:08
Спорить не буду...
КЭТиК
КЭТиК
13 сентября в 14:03
Стас ушел, за ним и Фернандес последовал....
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