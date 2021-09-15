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«Барселона» хочет подписать Онану

15 сентября 2021, 13:19

Каталонская «Барселона» желает подписать вратаря «Аякса» Андре Онану. Игрок летом, скорее всего, станет свободным агентом. Исходя из этого, зимой с ним можно будет договориться о летнем переходе в новый клуб. «Сине-гранатовые» рассматривают Онану в качестве второго голкипера, поскольку Нето собирается покинуть команду из-за недостатка игрового времени.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
15 сентября в 14:48
Новый вратарь, новые защитники. Марк-Андре тер Стеген не виноват во всем. Онана хорошый вариант для Барселоны.
mihaluch
mihaluch
15 сентября в 13:34
У Барселоны с вратарями проблема.
Трезвый повар
Трезвый повар
15 сентября в 13:29
Дзюба с удовольствием перейдёт в Барселону. Но это возможно фейковая новость
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