«Барселона» хочет подписать Онану

Каталонская «Барселона» желает подписать вратаря «Аякса» Андре Онану. Игрок летом, скорее всего, станет свободным агентом. Исходя из этого, зимой с ним можно будет договориться о летнем переходе в новый клуб. «Сине-гранатовые» рассматривают Онану в качестве второго голкипера, поскольку Нето собирается покинуть команду из-за недостатка игрового времени.
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