«Арсенал» попытается продать Лено зимой

Лондонский «Арсенал» не рассчитывает больше на голкипера Бернда Лено. Клуб приобрёл Аарона Рамсдейла и попытается уже в зимнее трансферное окно избавиться от немца. У Лено, на которого уже претендует итальянский гранд, действует контракт с «Арсеналом» до 2023 года. «Канониры» хотят поскорее от него избавиться, пока рыночная стоимость игрока существенно не снизилась.
Бернд Лено перебрался в «Арсенал» из «Байера» в 2018 году за 25 млн евро.
"продается вратарь, стоял в воротах, не был в майнинге, не битый не крашенный"
"продается вратарь, стоял в воротах, не был в майнинге, не битый не крашенный"
Если продать им Лено лямов так 18-20 будет не плохо...но вот возникает другой вопрос...а кто тогда станет вторым вратарем?! Исландец Рунарссон в аренде(и слава Богу) а в запасе молодые
А вот если продать Лено и купить Онану...было бы интересно
Время покажет, а мы подождем
Если продать им Лено лямов так 18-20 будет не плохо...но вот возникает другой вопрос...а кто тогда станет вторым вратарем?! Исландец Рунарссон в аренде(и слава Богу) а в запасе молодые
А вот если продать Лено и купить Онану...было бы интересно
Время покажет, а мы подождем