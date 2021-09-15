«Арсенал» попытается продать Лено зимой

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15 сентября 2021, 09:47

Лондонский «Арсенал» не рассчитывает больше на голкипера . Клуб приобрёл и попытается уже в зимнее трансферное окно избавиться от немца. У Лено, на которого уже претендует итальянский гранд, действует контракт с «Арсеналом» до 2023 года. «Канониры» хотят поскорее от него избавиться, пока рыночная стоимость игрока существенно не снизилась.

Бернд Лено перебрался в «Арсенал» из «Байера» в 2018 году за 25 млн евро.