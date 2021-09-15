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«Арсенал» попытается продать Лено зимой

15 сентября 2021, 09:47

Лондонский «Арсенал» не рассчитывает больше на голкипера Бернда Лено. Клуб приобрёл Аарона Рамсдейла и попытается уже в зимнее трансферное окно избавиться от немца. У Лено, на которого уже претендует итальянский гранд, действует контракт с «Арсеналом» до 2023 года. «Канониры» хотят поскорее от него избавиться, пока рыночная стоимость игрока существенно не снизилась.

Бернд Лено перебрался в «Арсенал» из «Байера» в 2018 году за 25 млн евро.

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Все комментарии
marut
marut
15 сентября в 12:20
Одни разговоры, продать, купить....
aNOOBis
aNOOBis ответ нечитайло (раскрыть)
15 сентября в 12:18
На Авито уже есть объявление:
"продается вратарь, стоял в воротах, не был в майнинге, не битый не крашенный"
juvenale
juvenale
15 сентября в 11:45
вроде норм вратарем был
A.S.A
A.S.A
15 сентября в 10:31
На Лено претендует Миланский Интер,котррый ищет замену для Хандановича...
Если продать им Лено лямов так 18-20 будет не плохо...но вот возникает другой вопрос...а кто тогда станет вторым вратарем?! Исландец Рунарссон в аренде(и слава Богу) а в запасе молодые
А вот если продать Лено и купить Онану...было бы интересно
Время покажет, а мы подождем
нечитайло
нечитайло
15 сентября в 10:18
Рекламу дайте
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 сентября в 10:14
Было бы неплохо...
ОПС
ОПС
15 сентября в 10:10
Д ладно, пройдет.
3tphe7bjmnmm
3tphe7bjmnmm
15 сентября в 09:59
Трудно будет его сбагрить
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
15 сентября в 09:54
Если цена будет приемлемая - то продадут.
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