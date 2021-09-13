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Семак рассказал, кто пропустит матч с «Челси» в Лиге чемпионов

13 сентября 2021, 21:34
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из игроков петербургского клуба не сможет принять участия в матче первого тура Лиги чемпионов с «Челси».

Вильмар Барриос пока не прилетел из-за коронавирусных ограничений. Также с нами нет Оздоева, Караваева и Ловрена. Но у Барриоса ещё есть шанс. Возможно, он вылетит завтра после 4 утра. И к обеду, надеемся, прилетит. Ситуация с ним необычная, есть ограничения, которые не позволяют заниматься футболистам любимым делом. Ребятам пришлось пережить неприятные моменты.

Ранее о потерях в составе «Челси» перед матчем с «Зенитом» рассказал Томас Тухель.

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Все комментарии
MIvan
MIvan
14 сентября в 15:26
Вот и посмотрим на тех, кто говорит что им мало дают игрового времени. Пусть докажут что не зря лавку полируют.
oFANATo
oFANATo
14 сентября в 10:45
Семак озвучил причины если крупно проиграет.....
mensk
mensk
14 сентября в 07:19
А все равно надо стараться и побеждать
ДАША Д
ДАША Д
14 сентября в 03:48
Это те кто не испытает позора.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
14 сентября в 03:25
Парни застегнутся на весь матч и вне зависимости от результата не будут атаковать. Помочь может только чудо.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 сентября в 23:16
Лукаку всех сомнет. Шансов меньше мизера.
Ждемс.
pomor45
pomor45
13 сентября в 22:27
Любые потери - это смотр тех, кто заменяет выбывших. Для них это шанс заявить о себе в реальном бою. В этом и будет состоять ценность завтрешнего матча.
Gahi
Gahi
13 сентября в 22:14
Из тех кто по словам Сергея Семака не сможет выступить или под вопросом в игре против Челси, хотелось бы чтобы Барриос сыграл в этом матче. Может такая ситуация поможет команде собраться и те молодые игроки которые выйдут вместо выбывших футболистов проявят себя и сыграют так что сопернику это покажется большим сюрпризом. На кануне игры видимо и Томос Тухель понимает важность этого матча в свою очередь он сказал, что команда должна серьёзно подойти к этому матчу и сыграть внимательно в течение всей игры. Также и Сергей Семак обещал что хотя Челси и хорошо укрепились. Конечно, мы постараемся победить, постараемся играть на победу. Посмотрим, как сложится. Так что будем болеть и желать Зениту сыграть так чтобы можно было сказать они сыграли выше всякой похвалы с действующим победителем Лиги Чемпионов УЕФА. Удачи
stanichnik
stanichnik
13 сентября в 21:55
Ловрен и в прошлом году пропустил несколько игр, но питерцы решали эту проблему, а вот отсутствие Барриоса потеря существенная.
Трезвый повар
Трезвый повар
13 сентября в 21:45
Надеюсь что Барриос всё-таки сможет сыграть. Слишком много потерь у Зенита в обороне
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 сентября в 21:41
Сказано на всякий слчай для оправданий в случае разгрома.
протон
протон
13 сентября в 21:40
Конечно, удачи российскому клубу! Но видя, как Ахмат раскладывал оборону Зенита на составные, верится слабо.
STVA 1
STVA 1 ответ drug01 (раскрыть)
13 сентября в 21:39
Будь все и это вряд ли помогло бы
drug01
drug01
13 сентября в 21:37
Слишком много игроков вне состава
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