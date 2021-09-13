Семак рассказал, кто пропустит матч с «Челси» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» рассказал, кто из игроков петербургского клуба не сможет принять участия в матче первого тура Лиги чемпионов с «Челси».

Вильмар Барриос пока не прилетел из-за коронавирусных ограничений. Также с нами нет Оздоева, Караваева и Ловрена. Но у Барриоса ещё есть шанс. Возможно, он вылетит завтра после 4 утра. И к обеду, надеемся, прилетит. Ситуация с ним необычная, есть ограничения, которые не позволяют заниматься футболистам любимым делом. Ребятам пришлось пережить неприятные моменты.