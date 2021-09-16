ГлавнаяНовостиИграй красивоЛига чемпионов 2021/2022

Нападающий «Шерифа» Адама Траоре — автор лучшего гола недели в ЛЧ

16 сентября 2021, 15:03

Гол нападающего тираспольского «Шерифа» Адамы Траоре в ворота донецкого «Шахтёра» признали лучшим голом недели в Лиге чемпионов. Опрос среди пользователей проводили на официальном сайте УЕФА.

С Траоре, гол которого помог клубу установить рекорд, за звание самого красивого гола недели боролись:

Джек Грилиш — гол «Манчестер Сити» в ворота «РБ Лейпцига»

Джордан Хендерсон — гол «Ливерпуля» в ворота «Милана»

Анте Ребич — гол «Милана» в ворота «Ливерпуля»

Все голы, участвовавшие в голосовании, можно посмотреть тут.

Все новости
Яхшибоев: «Хотел забить „Реалу“, но не представлял, что смогу это сделать»
29 сентября Комментарии4
«Шериф» — сенсация Лиги чемпионов. Интернациональная команда обыграла «Реал» в Мадриде
29 сентябряСтанислав Горин в блоге Командный духКомментарии14
Зайнутдинов — о курьёзном голе: «Не хотел пятой точкой бить, сложилось так»
28 сентября Комментарии8
Три курьёзных удара за несколько секунд. Необычный момент из Турции
26 сентября ВидеоКомментарии11
Футболист «обокрал» вратаря на последней минуте матча. Гол дня из Лиги Один
26 сентября ВидеоКомментарии8
Футболист «Дженоа» забил гол с бутылкой воды в руке
26 сентября ФотоКомментарии35
Сортировать
Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 сентября в 16:26
Хороший гол. Но мне больше понравился гол Грилиша.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
16 сентября в 16:23
Шериф - открытие этого сезона.
STVA 1
STVA 1 ответ Zenit_84 (раскрыть)
16 сентября в 15:52
У Шахты тоже украинцев мало))
ДАША Д
ДАША Д
16 сентября в 15:20
Шериф теперь у всех на слуху.
Zenit_84
Zenit_84
16 сентября в 15:07
Красавцы молдаване, хотя ни одного их в составе нет))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100