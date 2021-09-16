Нападающий «Шерифа» Адама Траоре — автор лучшего гола недели в ЛЧ

Гол нападающего тираспольского «Шерифа» Адамы Траоре в ворота донецкого «Шахтёра» признали лучшим голом недели в Лиге чемпионов. Опрос среди пользователей проводили на официальном сайте УЕФА.
С Траоре, гол которого помог клубу установить рекорд, за звание самого красивого гола недели боролись:
Джек Грилиш — гол «Манчестер Сити» в ворота «РБ Лейпцига»
Джордан Хендерсон — гол «Ливерпуля» в ворота «Милана»
Анте Ребич — гол «Милана» в ворота «Ливерпуля»
Все голы, участвовавшие в голосовании, можно посмотреть тут.