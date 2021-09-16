Нападающий «Шерифа» Адама Траоре — автор лучшего гола недели в ЛЧ

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16 сентября 2021, 15:03

Гол нападающего тираспольского «Шерифа» в ворота донецкого «Шахтёра» признали лучшим голом недели в Лиге чемпионов. Опрос среди пользователей проводили на официальном сайте УЕФА .

С Траоре, гол которого помог клубу установить рекорд, за звание самого красивого гола недели боролись:

— гол «Манчестер Сити» в ворота «РБ Лейпцига»

— гол «Ливерпуля» в ворота «Милана»

— гол «Милана» в ворота «Ливерпуля»

Все голы, участвовавшие в голосовании, можно посмотреть тут.