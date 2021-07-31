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Депай забил красивый гол во втором матче за «Барселону»

вчера, 20:47
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий Мемфис Депай отличился во втором матче подряд за «Барселону».

Каталонский клуб играет товарищескую встречу против «Штутгарта». На 20-й минуте матча Френки де Йонг забросил мяч за спины защитников, а Депай, отлично обработав мяч и убрав одного из игроков линии обороны противника, поразил ворота соперника.

В прошлом товарищеском матче против «Жироны» (3:1) Депай также отметился забитым голом, реализовав пенальти.

В линии атаки «Барселоны» намечается серьезная конкуренция в новом сезоне, однако Депай готов бороться за своё место в составе.

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Maksat Karanov
Maksat Karanov ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 09:35
Наоборот, с спокойной душой уйти сможет👍
протон1
протон1
сегодня в 01:24
Действительно отличный гол. Депай радует
3ton
3ton
сегодня в 01:06
Депай очень хорошо играет и выделяется на поле .
Хотелось бы , чтобы он стал одним из лидеров команды .
Депай уже вызывает большое уважение к нему , учитывая что он пошёл на сокращение зарплаты .
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:58
Мемфис , много не забивай, а то Месси уволить может))
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 20:58
Что скажет месси
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