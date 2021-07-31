Депай забил красивый гол во втором матче за «Барселону»

Нападающий Мемфис Депай отличился во втором матче подряд за «Барселону».
Каталонский клуб играет товарищескую встречу против «Штутгарта». На 20-й минуте матча Френки де Йонг забросил мяч за спины защитников, а Депай, отлично обработав мяч и убрав одного из игроков линии обороны противника, поразил ворота соперника.
В прошлом товарищеском матче против «Жироны» (3:1) Депай также отметился забитым голом, реализовав пенальти.
🎩🔥 @Memphis— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 31, 2021
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В линии атаки «Барселоны» намечается серьезная конкуренция в новом сезоне, однако Депай готов бороться за своё место в составе.
Хотелось бы , чтобы он стал одним из лидеров команды .
Депай уже вызывает большое уважение к нему , учитывая что он пошёл на сокращение зарплаты .
Хотелось бы , чтобы он стал одним из лидеров команды .
Депай уже вызывает большое уважение к нему , учитывая что он пошёл на сокращение зарплаты .