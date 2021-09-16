ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига Европы 2021/2022

Дюрица: «Вечером мы увидим, на что способен „Локомотив“»

16 сентября 2021, 16:38
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица порассуждал о предстоящих матчах команды в Лиге Европы.

Я буду верить в успех «Локомотива». У «Локомотива» хорошая группа, в которой нет как таковых топовых соперников, поэтому, я думаю, есть хорошие шансы на выход в плей-офф. Да, я смотрю, как выступает «Локомотив» в российском чемпионате и мне очень интересно, как сегодня ребята начнут свой путь в еврокубках. Вечером мы увидим, на что способен «Локомотив».

Матч 1-го тура Лиги Европы «Локомотив» – «Марсель» состоится сегодня, 16 сентября, начало – в 19:45 по московскому времени.

Дюрица выступал за «железнодорожников» с 2009 по 2016 год.

Ранее стало известно, какое количество зрителей сможет посетить встречу «Локо» и «Марселя».

Все новости
Мбаппе: «Я просил ПСЖ отпустить меня летом»
Сегодня, 13:28 Комментарии14
Нагельсманн: «Поражение от „Айнтрахта“ было совершенно необязательным»
Сегодня, 10:07 Комментарии8
Трой Дини рассказал, что его отец возил в багажнике наркоторговца
Вчера, 13:46 Комментарии7
Яя Туре: «Я буду доступен для „Барселоны“ в любое время»
Вчера, 10:53 Комментарии11
Бывший игрок ПСЖ: «Неймару дали свободу, а он стал избалованным парнем»
Вчера, 10:34 Комментарии26
Пике: «„Барселона“ может играть 3 часа и не забить гол»
Вчера, 09:55 Комментарии10
Сортировать
Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
16 сентября в 21:10
Да уж, лучше бы не видели...
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
16 сентября в 19:35
Локо просыпается поздно, здесь это не прокатит, нужно играть с первых минут. Удачи!!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
16 сентября в 18:07
Проиграют как и зенит
Любoмир
Любoмир
16 сентября в 18:03
Ничейку, как минимум, хочу!
ДСА
ДСА
16 сентября в 17:58
Может хоть кто-то очко наберёт.
1bear
1bear
16 сентября в 17:55
...ничья - хороший исход сегодня
Вoлхв
Вoлхв
16 сентября в 17:49
Пусть вам повезет в этот вечер!
shlomo
shlomo
16 сентября в 17:25
Удачи паровозикам.... и не вздумайте пустить все под откос....
mihaluch
mihaluch
16 сентября в 17:08
На фоне французов сомнительно что Локомотив будет выглядеть сильно.
sv_1969
sv_1969
16 сентября в 17:04
Локо удачи!
Байкал-38
Байкал-38
16 сентября в 17:02
Нам чем лучше тем хуже!
Марсель же серьёзный клуб, один из грандов Лиги 1.
Локомотиву хватит уже достойно выглядеть с большими клубами, пора уже делать нечто большее, но это футбол.
Локо удачи и конечно ждем победы!!!
beefs
beefs
16 сентября в 16:57
Единственная надежда осталась, удачи ребята...
Cat01
Cat01
16 сентября в 16:56
Только вперед
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 сентября в 16:51
Предположу, что Локо победит.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
16 сентября в 16:45
Пусть хоть эти выиграют
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 сентября в 16:39
Сегодня Локо сыграет в ничью!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100