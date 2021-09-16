Дюрица: «Вечером мы увидим, на что способен „Локомотив“»

Бывший защитник «Локомотива» порассуждал о предстоящих матчах команды в Лиге Европы.

Я буду верить в успех «Локомотива». У «Локомотива» хорошая группа, в которой нет как таковых топовых соперников, поэтому, я думаю, есть хорошие шансы на выход в плей-офф. Да, я смотрю, как выступает «Локомотив» в российском чемпионате и мне очень интересно, как сегодня ребята начнут свой путь в еврокубках. Вечером мы увидим, на что способен «Локомотив».