Дюрица: «Вечером мы увидим, на что способен „Локомотив“»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица порассуждал о предстоящих матчах команды в Лиге Европы.
Я буду верить в успех «Локомотива». У «Локомотива» хорошая группа, в которой нет как таковых топовых соперников, поэтому, я думаю, есть хорошие шансы на выход в плей-офф. Да, я смотрю, как выступает «Локомотив» в российском чемпионате и мне очень интересно, как сегодня ребята начнут свой путь в еврокубках. Вечером мы увидим, на что способен «Локомотив».
Матч 1-го тура Лиги Европы «Локомотив» – «Марсель» состоится сегодня, 16 сентября, начало – в 19:45 по московскому времени.
Дюрица выступал за «железнодорожников» с 2009 по 2016 год.
Ранее стало известно, какое количество зрителей сможет посетить встречу «Локо» и «Марселя».
Марсель же серьёзный клуб, один из грандов Лиги 1.
Локомотиву хватит уже достойно выглядеть с большими клубами, пора уже делать нечто большее, но это футбол.
Локо удачи и конечно ждем победы!!!
Марсель же серьёзный клуб, один из грандов Лиги 1.
Локомотиву хватит уже достойно выглядеть с большими клубами, пора уже делать нечто большее, но это футбол.
Локо удачи и конечно ждем победы!!!