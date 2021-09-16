Юрий Вернидуб: «Респект болельщикам и огромный поклон за поддержку» !!!

Наставник тираспольского «Шерифа» поделился эмоциями от победы над «Шахтёром» в групповом матче Лиги чемпионов (2:0):

После финального свистка болельщики скандировали моё имя. Я горжусь этим. Это не только моя заслуга – без этих парней победы не было бы. Респект болельщикам и огромный поклон за поддержку. Ну а мы будем дальше готовиться и проводить игры так, как последние в Лиге чемпионов.