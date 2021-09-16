Юрий Вернидуб: «Респект болельщикам и огромный поклон за поддержку» !!!

Наставник тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился эмоциями от победы над «Шахтёром» в групповом матче Лиги чемпионов (2:0):
После финального свистка болельщики скандировали моё имя. Я горжусь этим. Это не только моя заслуга – без этих парней победы не было бы. Респект болельщикам и огромный поклон за поддержку. Ну а мы будем дальше готовиться и проводить игры так, как последние в Лиге чемпионов.
Напомним, что «Шериф» вчера продлил свою рекордную беспроигрышную серию в еврокубках.
Респект и Уважение такому тренеру ! И болельщики отценили работу тренера и как смогли отблагодарили его своим приветствием и кричалками. Он действительно сделал то что никто и никогда до этого не мог сделать, он подарил людям Праздник и чувство гордости за страну, за любимый клуб, за счастье быть в элите европейского футбола ⚽ . И это дорого стоит. Команда Шериф в первые в своей истории и в истории молдавского футбола пробилась в групповой этап Лиги Чемпионов, и мало того - в своей первой же игре выиграла у очень крепкой команды и постоянного представителя европейских турниров команды Шахтёр со счётом 2:0. Пожелаем Удачи и больших Успехов Шерифу в дальнейшей борьбе за право находиться в элите европейского футбола ⚽ . Всем Добра !!!
Респект и Уважение такому тренеру ! И болельщики отценили работу тренера и как смогли отблагодарили его своим приветствием и кричалками. Он действительно сделал то что никто и никогда до этого не мог сделать, он подарил людям Праздник и чувство гордости за страну, за любимый клуб, за счастье быть в элите европейского футбола ⚽ . И это дорого стоит. Команда Шериф в первые в своей истории и в истории молдавского футбола пробилась в групповой этап Лиги Чемпионов, и мало того - в своей первой же игре выиграла у очень крепкой команды и постоянного представителя европейских турниров команды Шахтёр со счётом 2:0. Пожелаем Удачи и больших Успехов Шерифу в дальнейшей борьбе за право находиться в элите европейского футбола ⚽ . Всем Добра !!!