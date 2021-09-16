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Юрий Вернидуб: «Респект болельщикам и огромный поклон за поддержку»

16 сентября 2021, 09:09
ШерифЛоготип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)2 : 0Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

Наставник тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился эмоциями от победы над «Шахтёром» в групповом матче Лиги чемпионов (2:0):

После финального свистка болельщики скандировали моё имя. Я горжусь этим. Это не только моя заслуга – без этих парней победы не было бы. Респект болельщикам и огромный поклон за поддержку. Ну а мы будем дальше готовиться и проводить игры так, как последние в Лиге чемпионов.

Напомним, что «Шериф» вчера продлил свою рекордную беспроигрышную серию в еврокубках.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
16 сентября в 11:12, ред.
Юрий Вернидуб: «Респект болельщикам и огромный поклон за поддержку» !!!
Респект и Уважение такому тренеру ! И болельщики отценили работу тренера и как смогли отблагодарили его своим приветствием и кричалками. Он действительно сделал то что никто и никогда до этого не мог сделать, он подарил людям Праздник и чувство гордости за страну, за любимый клуб, за счастье быть в элите европейского футбола ⚽ . И это дорого стоит. Команда Шериф в первые в своей истории и в истории молдавского футбола пробилась в групповой этап Лиги Чемпионов, и мало того - в своей первой же игре выиграла у очень крепкой команды и постоянного представителя европейских турниров команды Шахтёр со счётом 2:0. Пожелаем Удачи и больших Успехов Шерифу в дальнейшей борьбе за право находиться в элите европейского футбола ⚽ . Всем Добра !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
16 сентября в 10:53
Вернидуб стал успешным тренером
1bear
1bear
16 сентября в 10:32
...молодцы - классная победа !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 сентября в 10:30
Шериф просто поражает!
Legend 6
Legend 6
16 сентября в 10:27
Юрий! Верни дуб!
ДАША Д
ДАША Д
16 сентября в 09:53
Теперь к Шерифу будут готовиться серьезно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 сентября в 09:19
Молодоване сенсационно удивили.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
16 сентября в 09:10
Шериф с победой!
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