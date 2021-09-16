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«Мы очень счастливы». Президент «Легии» — о победе над «Спартаком»

16 сентября 2021, 09:43
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Президент «Легии» Дариуш Миодуски высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в стартовом туре группового этапа Лиги Европы.

Конечно, мы довольны результатом, потому что победили. С таким сложным соперником, как «Спартак», в гостях мы победили, поэтому мы очень счастливы. «Спартак» вел игру, создавал моменты, но не мог реализовать их.

Была ситуация, когда следовало назначить чистый пенальти, возможно, с красной карточкой игроку, что могло повлиять на игру, но мы выиграли и очень счастливы.

Появилось ли больше веры в выход в плей-офф Лиги Европы? Если мы победим «Наполи» или хорошо сыграем с «Лестером», почему нет. Мы хорошо играем против сильных соперников. Не исключаю, что мы сможем дать им бой. Это футбол, мы можем победить, поэтому мы любим футбол.

«Спартак» имеет удручающую статистику в последних еврокубковых матчах.

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Все комментарии
yrasikos22
yrasikos22
16 сентября в 14:50
Борислaв
Борислaв
16 сентября в 12:55
Ну еще бы все радуются победе
makkie
makkie
16 сентября в 12:03
Легию можно поздравить с 3 местом в группе ЛЕ.
А Спартаку молиться, чтобы не вляпаться в антирекорд(
альсато
альсато ответ beefs (раскрыть)
16 сентября в 11:32
Если в твоем огороде БУЗИНА, то в этом НЕ ВИНОВАТ -ни сосед, ни сельский совет!
ABir
ABir
16 сентября в 11:16
Да, шансы на победу в этой игре были примерно равны, даже у Спартака повыше. Но Легии подвезло с моментом в концовке не без помощи Спартака, и поляки этот свой шанс использовали по полной. Молодцы, победа в гостях - хорошее начало
112910415
112910415
16 сентября в 10:52
а мы не очень
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 сентября в 10:50
Ну еще бы, на правильном багаже то.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
16 сентября в 10:45
Подарили праздник польской Легии
qk6mnjwcx2ap
qk6mnjwcx2ap
16 сентября в 10:32, ред.
Имеете полное право, пшеки!
Ironigor
Ironigor
16 сентября в 10:31
«Мы очень счастливы». Президент «Легии» — о победе над «Спартаком» !
Конечно, мы довольны результатом, потому что победили. С таким сложным соперником, как «Спартак», в гостях мы победили, поэтому мы очень счастливы.
Повторение, мать учения !!! Да вот только Спартак не чему не хочет, да и не может учиться !!!
Просто за Державу обидно ! Всем Добра !!!
Союзник противников
Союзник противников ответ mihaluch (раскрыть)
16 сентября в 10:22
Зачем убивать эту симпатичную птичку на взлёте???
Валерыч
Валерыч
16 сентября в 10:18
Ну, и Руй с вами!
Союзник противников
Союзник противников
16 сентября в 10:13
Кстати,на других ресурсах уже куча гневных комментариев от футбольных людей и представителей "Спартака" разных периодов его существования,но только не у нас.Тут в цене иностранщина.А вы говорите "Футбол в России"...
Союзник противников
Союзник противников
16 сентября в 10:11
Даже у нас в РПЛ мало кто испытывает состояние счастья от победы над "Спартаком". Европровинциалы....
КЭТиК
КЭТиК
16 сентября в 10:09
Теперь ясно, кто аутсайдер в группе.
mihaluch
mihaluch
16 сентября в 10:01
Спартак отдать в Молдову а Шериф пригласить к нам.
beefs
beefs
16 сентября в 09:54
Пропал российский футбол, спасибо руководству нашего футбола...
stanichnik
stanichnik
16 сентября в 09:51
Зато владелец Спартака немногословен после матча, наверное он всё сказал до игры.
Boricku
Boricku
16 сентября в 09:46
кманды из Евросоюза поинтереснее.
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