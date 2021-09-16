«Мы очень счастливы». Президент «Легии» — о победе над «Спартаком» !

Президент «Легии» Дариуш Миодуски высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в стартовом туре группового этапа Лиги Европы.

Конечно, мы довольны результатом, потому что победили. С таким сложным соперником, как «Спартак», в гостях мы победили, поэтому мы очень счастливы. «Спартак» вел игру, создавал моменты, но не мог реализовать их.

Была ситуация, когда следовало назначить чистый пенальти, возможно, с красной карточкой игроку, что могло повлиять на игру, но мы выиграли и очень счастливы.

Появилось ли больше веры в выход в плей-офф Лиги Европы? Если мы победим «Наполи» или хорошо сыграем с «Лестером», почему нет. Мы хорошо играем против сильных соперников. Не исключаю, что мы сможем дать им бой. Это футбол, мы можем победить, поэтому мы любим футбол.