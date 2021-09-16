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Анчелотти: «Мы знали, что нам придётся нелегко в матче с „Интером“»

16 сентября 2021, 10:20
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).

Это очень важная победа, очень непростая, тяжелая. Сыграли в целом хорошо, хотя я видел ошибки. Настрой был хороший. В обороне отработали неплохо. В первом тайме защищались довольно глубоко, но это не так важно, нужно защищаться, чтобы было больше возможностей для контратак. Правда, в первом тайме мы недостаточно хорошо контратаковали.

После перерыва мы предоставили Винисиусу больше свободы действий, и это многое изменило. «Интер» очень интенсивно играл в первом тайме, но во втором тайме сбавил обороты. С выходом Родриго на поле мы смогли лучше задействовать фланги. Мы знали, что нам придется нелегко и выстрадали эту победу. У этой команды не только высокий класс, у нее есть заряженность на результат, а это самое главное.

Также недавно Анчелотти прокомментировал слухи о возможном трансфере Килиана Мбаппе в «Реал».

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
19 сентября в 16:13
Тем не менее справились , Молодцы!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
16 сентября в 15:05
Короче прощай ЛЧ для Интера, опять бездарно сыграли в обороне, все потуги и старания пошли прахом. Никогда такого не было и тоже самое
Сидор новый
Сидор новый
16 сентября в 12:49
Хороший получился матч
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
16 сентября в 12:13
Это был сумасшедший матч. Редко может понравиться матч, где мало голов. Это один из таких
ДАША Д
ДАША Д
16 сентября в 11:08
У Интера теперь будут проблемы с выходом из группы.
stanichnik
stanichnik
16 сентября в 10:58
Дома у чемпиона Италии всем будет нелегко.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 сентября в 10:49
В первом тайме "Интер" имел весьма ощутимое преимущество по ударам, подходам и атакам над "Реалом". Но мадридцы без лишней паники оборонялись, на последнем рубеже без чудес, но очень надежно играл Куртуа. Что-что, а терпеть "Реал" умеет весьма качественно, минуте к шестидесятой - семидесятой "Интер" ощутимо наелся и подсел и тогда "Реал" сделал, то что должен был сделать - забил гол. На мой взгляд тактически грамотная и очень тренерская победа. За "Интер" немного обидно, ведь играли неплохо, вот только гол не забили.
py47dtgwef3u
py47dtgwef3u
16 сентября в 10:41
Папа Карло дело знает
1bear
1bear
16 сентября в 10:30
обидное поражение Интера...
...по игре хозяева обязаны были победить
Антон Белянкин
Антон Белянкин
16 сентября в 10:21
Реал с победой.
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