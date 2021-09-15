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Тренер «Шерифа» Вернидуб: «Обыграть „Шахтёр“ в два мяча – дорогого стоит»

15 сентября 2021, 23:24
ШерифЛоготип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)2 : 0Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мыслями о победе на «Шахтёром» в матче Лиги чемпионов (2:0).

Хорошая игра. Хороший соперник. Мы понимали, что «Шахтёр» – постоянный участник ЛЧ. Понимали их силу, но понимал также, что мои ребята им не уступают. Очень за них рад. Да, играли от обороны, по-другому с ними нельзя. Забили два прекрасных мяча, могли и еще забить. Я сегодня очень счастливый человек. Думаю, ребята тоже.

Мне лично приятно. Сам из Украины. 9 лет тренировал «Зарю». Сталкивались там и с «Шахтёром», выиграли всего 2 игры. Сейчас мы столкнулись с «Шахтёром» в ЛЧ. Обыграть их в первом матче в два мяча – дорогого стоит.

Ранее «Шериф» установил уникальный рекорд, пробившись в групповой раунд турнира через квалификацию.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
16 сентября в 13:01
И самим до сих пор,наверное не верится...))
Брулин
Брулин
16 сентября в 09:23
Шериф не из Молдовы, а с сепарского образования. Им что есть составе молдаване что нет безразлично
Брулин
Брулин
16 сентября в 08:21
Все прекрасно конечно, 11 легов победили в Лиге чемпионов на групповом этапе. Но молдован в составе не было, как они будут на Олимпиаду отбираться? Не думают о будущем
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 сентября в 08:01
Шериф открытие этого еврокубкового сезона.
ДСА
ДСА
16 сентября в 06:23
Случилось что-то невероятное
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 сентября в 05:56
Шериф с победой!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
16 сентября в 04:51
Да, «шахтеры» не смогли искать брешь в "стене".
zooveterinar
zooveterinar
16 сентября в 01:26
Молодцы молдованские бразильцы!! Шахтер крепкий середняк!!!
VeniaminS
VeniaminS
16 сентября в 00:24
Шахтер просто размазали,Шериф с победой.
sihafazatron
sihafazatron
16 сентября в 00:13
После победы владелец шерифа:
beefs
beefs
15 сентября в 23:46
Удивил так удивил...
Ironigor
Ironigor
15 сентября в 23:43, ред.
Тренер «Шерифа» Вернидуб: «Обыграть „Шахтёр“ в два мяча – дорогого стоит» !!!
Во первых хочу искренне поздравить Шериф и всех болельщиков молдавского клуба с уверенной игрой и такой же красивой Победой! И как же грамотно был переигран сам Роберто Де Дзерби вместе с его Шахтёром. Ожидал и писал об этом, что Шериф приподнесёт подарок 🎁 в виде Победы ✌ над Шахтёром, и даже поставил на точный счёт 2:1. Но даже и представить не мог, что Шахтёр не сможет даже забить один мяч. Были конечно подходы, удары, но ничего так на табло и не отразилось. Очень грамотно поставленная стратегия на матч и чётко выстроенная оборона хозяев не позволила ничего придумать Дзерби. Я думаю он просто небыл готов к такой игре со стороны Шерифа. А ведь мог и посмотреть как Шериф вынес в одну калитку Динамо Загреб и Црвену Звезду.
За самоуверенность и был наказан Шахтёр. Классная и уверенная игра Шерифа принесла ему в первой же игре первые три очка. История команды которая в своей истории первый раз попала в самый престижный турнир как лига чемпионов оказалась не как первый блин комом. Нашим клубам как учебное пособие надо преподавать .
Ещё раз мои поздравления Шерифу ! Удачи !
Всем Добра !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 сентября в 23:39
Пока главная сенсация групповой части турнира. Уникальная молдавская команда, укомплектованная "второсортными легионерами" ввиду невозможности выиграть у них конкуренцию коренными молдаванами, отчаянна любима и боготворима своими болельщиками сейчас делает для популяризации футбола в Молдавии гораздо больше, чем миллионы и миллиарды денег в нашей стране, затраченные на зарплаты дарованиям, предпочитающими из экономии сил не доигрывать эпизод до конца и плутоватым чиновникам, разрабатывающие изначально неработающие прожекты и хитрые лимиты для вывода футбола в России из затянувшегося кризиса.
протон
протон
15 сентября в 23:28
Молодец ! С победой ! Где-то в Солигорске икают футбольные функционеры....
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