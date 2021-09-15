Тренер «Шерифа» Вернидуб: «Обыграть „Шахтёр“ в два мяча – дорогого стоит» !!!

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мыслями о победе на «Шахтёром» в матче Лиги чемпионов (2:0).
Хорошая игра. Хороший соперник. Мы понимали, что «Шахтёр» – постоянный участник ЛЧ. Понимали их силу, но понимал также, что мои ребята им не уступают. Очень за них рад. Да, играли от обороны, по-другому с ними нельзя. Забили два прекрасных мяча, могли и еще забить. Я сегодня очень счастливый человек. Думаю, ребята тоже.
Мне лично приятно. Сам из Украины. 9 лет тренировал «Зарю». Сталкивались там и с «Шахтёром», выиграли всего 2 игры. Сейчас мы столкнулись с «Шахтёром» в ЛЧ. Обыграть их в первом матче в два мяча – дорогого стоит.
Ранее «Шериф» установил уникальный рекорд, пробившись в групповой раунд турнира через квалификацию.
Во первых хочу искренне поздравить Шериф и всех болельщиков молдавского клуба с уверенной игрой и такой же красивой Победой! И как же грамотно был переигран сам Роберто Де Дзерби вместе с его Шахтёром. Ожидал и писал об этом, что Шериф приподнесёт подарок 🎁 в виде Победы ✌ над Шахтёром, и даже поставил на точный счёт 2:1. Но даже и представить не мог, что Шахтёр не сможет даже забить один мяч. Были конечно подходы, удары, но ничего так на табло и не отразилось. Очень грамотно поставленная стратегия на матч и чётко выстроенная оборона хозяев не позволила ничего придумать Дзерби. Я думаю он просто небыл готов к такой игре со стороны Шерифа. А ведь мог и посмотреть как Шериф вынес в одну калитку Динамо Загреб и Црвену Звезду.
За самоуверенность и был наказан Шахтёр. Классная и уверенная игра Шерифа принесла ему в первой же игре первые три очка. История команды которая в своей истории первый раз попала в самый престижный турнир как лига чемпионов оказалась не как первый блин комом. Нашим клубам как учебное пособие надо преподавать .
Ещё раз мои поздравления Шерифу ! Удачи !
Всем Добра !!!
Во первых хочу искренне поздравить Шериф и всех болельщиков молдавского клуба с уверенной игрой и такой же красивой Победой! И как же грамотно был переигран сам Роберто Де Дзерби вместе с его Шахтёром. Ожидал и писал об этом, что Шериф приподнесёт подарок 🎁 в виде Победы ✌ над Шахтёром, и даже поставил на точный счёт 2:1. Но даже и представить не мог, что Шахтёр не сможет даже забить один мяч. Были конечно подходы, удары, но ничего так на табло и не отразилось. Очень грамотно поставленная стратегия на матч и чётко выстроенная оборона хозяев не позволила ничего придумать Дзерби. Я думаю он просто небыл готов к такой игре со стороны Шерифа. А ведь мог и посмотреть как Шериф вынес в одну калитку Динамо Загреб и Црвену Звезду.
За самоуверенность и был наказан Шахтёр. Классная и уверенная игра Шерифа принесла ему в первой же игре первые три очка. История команды которая в своей истории первый раз попала в самый престижный турнир как лига чемпионов оказалась не как первый блин комом. Нашим клубам как учебное пособие надо преподавать .
Ещё раз мои поздравления Шерифу ! Удачи !
Всем Добра !!!