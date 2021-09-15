Тренер «Шерифа» Вернидуб: «Обыграть „Шахтёр“ в два мяча – дорогого стоит» !!!

Главный тренер «Шерифа» поделился мыслями о победе на «Шахтёром» в матче Лиги чемпионов (2:0).

Хорошая игра. Хороший соперник. Мы понимали, что «Шахтёр» – постоянный участник ЛЧ . Понимали их силу, но понимал также, что мои ребята им не уступают. Очень за них рад. Да, играли от обороны, по-другому с ними нельзя. Забили два прекрасных мяча, могли и еще забить. Я сегодня очень счастливый человек. Думаю, ребята тоже.