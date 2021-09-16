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Сенников — о матче «Локомотива» в Лиге Европы: «Эта ничья — как победа»

16 сентября 2021, 23:18
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал ничью в матче группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

Очень доволен результатом. Вообще, в первом тайме «Локомотив» владел преимуществом и по ударам, и по владению. Одно очко в таком матче очень многого стоит. Эта ничья — как победа. Сыграли очень достойно, особенно в такой ситуации.

Перспективы у «Локомотива» в Лиге Европы есть. Со всеми соперниками по группе можно играть. Это только начало. Главное – продолжить в том же духе.

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Все комментарии
112910415
112910415
17 сентября в 10:04
про владение крепко загнул
ОПС
ОПС
17 сентября в 07:43
Это только начало.
s8zgqx4j8v3k
s8zgqx4j8v3k
17 сентября в 07:02
Ничья она и в Африке ничья
ДАША Д
ДАША Д
17 сентября в 06:38
Четвертое место похоже Локо обеспечено.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 сентября в 04:40
Не вижу смысла радоваться ничьей
Leha-ha50
Leha-ha50
17 сентября в 01:22
По владению мячом , я что то не понял??? Может Сенников по радио футбол смотрел???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 сентября в 01:05
Радует что забили в меньшестве!
zsb1961
zsb1961
17 сентября в 00:25
Локо выглядел достойно!
1bear
1bear
17 сентября в 00:00
спасибо Локо за трудную ничью
Cat01
Cat01
16 сентября в 23:50
Спасибо взяли очко!
протон
протон
16 сентября в 23:21
Скорее всего тут ошибка. По ударам да, но по владению у "Локо", мягко говоря, не было преимущества))
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