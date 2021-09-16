Сенников — о матче «Локомотива» в Лиге Европы: «Эта ничья — как победа»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал ничью в матче группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

Очень доволен результатом. Вообще, в первом тайме «Локомотив» владел преимуществом и по ударам, и по владению. Одно очко в таком матче очень многого стоит. Эта ничья — как победа. Сыграли очень достойно, особенно в такой ситуации.

Перспективы у «Локомотива» в Лиге Европы есть. Со всеми соперниками по группе можно играть. Это только начало. Главное – продолжить в том же духе.