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«Тоттенхэм» попытается подписать Рюдигера

17 сентября 2021, 12:00

Источник со ссылкой на ESPN сообщает, что «Тоттенхэм» проявляет активный интерес к защитнику «Челси» Антонио Рюдигеру.

Действующий контракт игрока с «синими» рассчитан до лета 2022 года.

Если защитник не продлит договор с «Челси», а переговоры между сторонами зашли в тупик, то «шпоры» попытаются подписать Антонио.

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Все комментарии
протон
протон
17 сентября в 18:40
Ага, удачи Леви))
Агентские игры, чтобы сплавить Рюдигера. Шпоры за 30 хотят взять защитника, а за столько им Челси точно не продадут.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
17 сентября в 12:59
Им нужен защитник вообще-то.
A.S.A
A.S.A
17 сентября в 12:58
Там Реал заинтересован, так что у тоттенхема можно сказать нет шансов...ну если только Антонио не захочеч уезжать из Лондона
sv_1969
sv_1969
17 сентября в 12:37
Пусть попробует
mihaluch
mihaluch
17 сентября в 12:12
Тоттенхем много хочет получить но не всё получается.
Romeo 777
Romeo 777
17 сентября в 12:05
То есть Челси ведёт переговоры не хочет ему платить 170 тыс в неделю, а Шпоры готовы? Да и зачем ему идти туда...если и надумает уходить, то найдёт себе скорее всего по серьёзнее клуб (не в обиду фанам Шпор).
Антон Белянкин
Антон Белянкин
17 сентября в 12:03
Не факт, что получится.
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