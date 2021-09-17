«Тоттенхэм» попытается подписать Рюдигера

Источник со ссылкой на ESPN сообщает, что «Тоттенхэм» проявляет активный интерес к защитнику «Челси» Антонио Рюдигеру.
Действующий контракт игрока с «синими» рассчитан до лета 2022 года.
Если защитник не продлит договор с «Челси», а переговоры между сторонами зашли в тупик, то «шпоры» попытаются подписать Антонио.
Агентские игры, чтобы сплавить Рюдигера. Шпоры за 30 хотят взять защитника, а за столько им Челси точно не продадут.
Агентские игры, чтобы сплавить Рюдигера. Шпоры за 30 хотят взять защитника, а за столько им Челси точно не продадут.