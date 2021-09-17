«Тоттенхэм» попытается подписать Рюдигера

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17 сентября 2021, 12:00

Источник со ссылкой на ESPN сообщает, что «Тоттенхэм» проявляет активный интерес к защитнику «Челси» .

Действующий контракт игрока с «синими» рассчитан до лета 2022 года.

Если защитник не продлит договор с «Челси», а переговоры между сторонами зашли в тупик, то «шпоры» попытаются подписать Антонио.