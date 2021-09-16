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«Ювентус» и Дибала по-прежнему не могут договориться о новом контракте

16 сентября 2021, 16:28

«Ювентус» и представители нападающего команды Пауло Дибалы продолжают вести переговоры о продлении контракта.

По информации источника, стороны по-прежнему далеки от заключения сделки. Новая встреча состоится в эти выходные.

Руководство «Юве» и агент Пауло обсуждают продление контракта уже на протяжении года.

Ранее появлялась информация, что Дибала интересен испанскому топ-клубу.

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Brooklyn888
Brooklyn888
16 сентября в 18:36
Дибала наконец-то согласовал условия продления контракта с Ювентусом
Нападающий Пауло Дибала и "Ювентус" уже согласовали сроки и фиксированную зарплату будущего контракта игрока, сообщает итальянский журналист Руди Галетти в своём твиттере. Вскоре стороны встретятся, чтобы обсудить бонусную часть сделки.

Спустя несколько месяцев переговоров "Юве" и Дибала согласовали детали новой сделки.

Напомним, что срок действия нынешнего контракта аргентинца истекает в конце сезона.

В прошлом сезоне Дибала провел за туринский клуб 26 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферный нортал оценивает 27-летнего аргентинца в 50 миллионов евро.
Рaтмир
Рaтмир
16 сентября в 18:11
Пауло о себе много мнит...
idres
idres
16 сентября в 18:10
Нужно искать компромисс...
d5f6xm7tmsm9
d5f6xm7tmsm9
16 сентября в 17:40
Это дело времени
ДАША Д
ДАША Д
16 сентября в 17:36
Деньги - зло большого футбола.
Василий 50
Василий 50
16 сентября в 16:41
Дибала не прогрессирует...
Зачем он нужен команде?
протон
протон
16 сентября в 16:33
В последние годы ничего не делает. Юве давно нужно было его продать.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 сентября в 16:32
С ним постоянно проблемы
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