«Ювентус» и Дибала по-прежнему не могут договориться о новом контракте

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16 сентября 2021, 16:28

«Ювентус» и представители нападающего команды продолжают вести переговоры о продлении контракта.

По информации источника, стороны по-прежнему далеки от заключения сделки. Новая встреча состоится в эти выходные.

Руководство «Юве» и агент Пауло обсуждают продление контракта уже на протяжении года.

Ранее появлялась информация, что Дибала интересен испанскому топ-клубу.