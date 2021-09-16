«Ювентус» и Дибала по-прежнему не могут договориться о новом контракте

«Ювентус» и представители нападающего команды Пауло Дибалы продолжают вести переговоры о продлении контракта.
По информации источника, стороны по-прежнему далеки от заключения сделки. Новая встреча состоится в эти выходные.
Руководство «Юве» и агент Пауло обсуждают продление контракта уже на протяжении года.
Ранее появлялась информация, что Дибала интересен испанскому топ-клубу.
Нападающий Пауло Дибала и "Ювентус" уже согласовали сроки и фиксированную зарплату будущего контракта игрока, сообщает итальянский журналист Руди Галетти в своём твиттере. Вскоре стороны встретятся, чтобы обсудить бонусную часть сделки.
Спустя несколько месяцев переговоров "Юве" и Дибала согласовали детали новой сделки.
Напомним, что срок действия нынешнего контракта аргентинца истекает в конце сезона.
В прошлом сезоне Дибала провел за туринский клуб 26 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферный нортал оценивает 27-летнего аргентинца в 50 миллионов евро.
Нападающий Пауло Дибала и "Ювентус" уже согласовали сроки и фиксированную зарплату будущего контракта игрока, сообщает итальянский журналист Руди Галетти в своём твиттере. Вскоре стороны встретятся, чтобы обсудить бонусную часть сделки.
Спустя несколько месяцев переговоров "Юве" и Дибала согласовали детали новой сделки.
Напомним, что срок действия нынешнего контракта аргентинца истекает в конце сезона.
В прошлом сезоне Дибала провел за туринский клуб 26 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферный нортал оценивает 27-летнего аргентинца в 50 миллионов евро.
Зачем он нужен команде?
Зачем он нужен команде?