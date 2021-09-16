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Зидан или Конте могут возглавить «Манчестер Юнайтед»

16 сентября 2021, 21:44

«Манчестер Юнайтед» может уволить главного тренера клуба Оле-Гуннара Сульшера.

Как сообщается, если «красные дьяволы» примут такое решение, в шорт-листе манчестерского клуба находятся три наставника. Зинедин Зидан, Антонио Конте и Брендан Роджерс рассматриваются в списке кандидатов на должность нового тренера «Манчестер Юнайтед».

Ранее ходили слухи о том, что Конте может стать тренером другого английского топ-клуба.

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Все комментарии
Spellman
Spellman
17 сентября в 13:01
Мне импонирует Сульшер. Он построил команду и он с ней должен доиграть как минимум до конца сезона. На все готовое любой может прийти. Если Сульшера уволят по среди сезона, я как болельщик одного лишь МЮ буду воспринимать это как личное. Всё эти утки с Конте и Зиданом не уместны.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
17 сентября в 07:10
Зидан без вариантов. Конте не нужен с его характером и не хочется чтобы команда играла с 3 цз, а Роджерс тренировал Ливерпуль и ему не везет с Лестером, тоже отпадает.
sir_Alex
sir_Alex
17 сентября в 06:57
Если правда, тогда уж Зидан!
ДАША Д
ДАША Д
17 сентября в 05:36
Конте наиболее предпочтительный вариант.
eleven LC
eleven LC
16 сентября в 23:02, ред.
Будет эпично если Зидан придёт в МЮ,они там наведут шороху с Криштьяну
А Сольскьяер не тренер для больших побед,увы но это так!
311
311
16 сентября в 22:42
Антоха тренер на 1-2 сезона, но пока не звезданет, свое дело знает!)
dimagas2
dimagas2
16 сентября в 22:16
По очереди будут тренировать.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 сентября в 22:14
Вполне Сульшер устраивает,а то приходят на всё готовое спецы
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 сентября в 22:10
Два достойных тренера, врядли Зидан но и Конте может разогнать МЮ.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
16 сентября в 21:55
Неужто Зидан предпочтет МЮ сборной Франции? Не думаю. Хотя может быть.
протон
протон
16 сентября в 21:48
Лучше Зидана уж тогда!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 сентября в 21:48
Голосую за Зидана!
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