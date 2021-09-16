Зидан или Конте могут возглавить «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» может уволить главного тренера клуба Оле-Гуннара Сульшера.
Как сообщается, если «красные дьяволы» примут такое решение, в шорт-листе манчестерского клуба находятся три наставника. Зинедин Зидан, Антонио Конте и Брендан Роджерс рассматриваются в списке кандидатов на должность нового тренера «Манчестер Юнайтед».
Ранее ходили слухи о том, что Конте может стать тренером другого английского топ-клуба.
А Сольскьяер не тренер для больших побед,увы но это так!
А Сольскьяер не тренер для больших побед,увы но это так!