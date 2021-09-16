Зидан или Конте могут возглавить «Манчестер Юнайтед»

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16 сентября 2021, 21:44

«Манчестер Юнайтед» может уволить главного тренера клуба .

Как сообщается, если «красные дьяволы» примут такое решение, в шорт-листе манчестерского клуба находятся три наставника. , и рассматриваются в списке кандидатов на должность нового тренера «Манчестер Юнайтед».

Ранее ходили слухи о том, что Конте может стать тренером другого английского топ-клуба.