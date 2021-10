Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что клуб продлил контракт с 19-летним голкипером Карлом Хейном.

Сроки пролонгации не называются, однако отмечается, что контракт долгосрочный.

Congratulations on your new deal, Karl 🙌https://t.co/cXZ1vajBHL