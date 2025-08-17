«Челси» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

1755442724

сегодня, 17:58

«Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 1-го тура АПЛ (0:0).

В следующем туре хозяева поля на выезде встретятся с «Вест Хэмом» 22 августа. Гости на своём поле примут «Ноттингем Форест» 24-го числа.