«Челси» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

сегодня, 17:58
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 1-го тура АПЛ (0:0).

В следующем туре хозяева поля на выезде встретятся с «Вест Хэмом» 22 августа. Гости на своём поле примут «Ноттингем Форест» 24-го числа.

Сортировать
Все комментарии
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 18:39
Челси как был го...м так и остался, хорошо, что на чистую их победу не поставил, фору взял.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 18:33
Вполне ожидаемо КП сыграли достойно, молодцы!
Андрюха 43
Андрюха 43
сегодня в 18:10
Скучный футбол.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:10
В концовке могли все же вырвать победу.
DXTK
DXTK
сегодня в 18:09
В старину говорили счет нет, но он все же есть 0-0........Понятно было что КП сможет отнять очки у Челси, крепкая команда, ведь до этого они сыграли достойный матч в суперкубке и по пенальти обыграли чемпиона страны Ливерпуль, а тут не проиграли новому Челси. Растраиваться думаю фанатам пенсионеров не стоит из-за ничьей и потери очков на страте, может наоборот повезло что не проиграли и смогли один увести.........на ничьих чемпионами не стать, но сезон это долгая история.......
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:59
Пэлас крепкий орешек для всех.
для чемпионы поломали зубы о нем))
