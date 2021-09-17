«Барселона» и Фати близки к продлению контракта

«Барселона» близка к продлению контракта с вингером команды Ансу Фати, сообщает Marca.
По информации источника, агент 18-летнего футболиста Жорже Мендеш сейчас находится в Барселоне и уже провел первую встречу с руководством «Барсы» с целью продлить контракт Фати. В ближайшие дни запланирована новая встреча для дальнейшего обсуждения позиций.
Напомним, что ранее появлялась информация, согласно которой Мендеш выбивал контракт для Фати нетрадиционными способами.
Надеюсь что Фати вернется в полном порядке.
Всем здоровья.
Надеюсь что Фати вернется в полном порядке.
Всем здоровья.