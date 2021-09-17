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«Барселона» и Фати близки к продлению контракта

17 сентября 2021, 13:38

«Барселона» близка к продлению контракта с вингером команды Ансу Фати, сообщает Marca.

По информации источника, агент 18-летнего футболиста Жорже Мендеш сейчас находится в Барселоне и уже провел первую встречу с руководством «Барсы» с целью продлить контракт Фати. В ближайшие дни запланирована новая встреча для дальнейшего обсуждения позиций.

Напомним, что ранее появлялась информация, согласно которой Мендеш выбивал контракт для Фати нетрадиционными способами.

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Все комментарии
протон
протон
17 сентября в 18:27
"18-летний футболист ясно дал понять, что его приоритетом остается «Барса» и что он намерен продлить свой нынешний контракт" Хави Симмонс и Илайш Мориба такие: че?))
STVA 1
STVA 1 ответ Van Vanovich (раскрыть)
17 сентября в 16:26
Трудно не согласиться(
Van Vanovich
Van Vanovich
17 сентября в 16:25
Райола , Мендеш - это раковая опухоль современного футбола.))
marut
marut
17 сентября в 15:09
А этого нужно оставлять кровь из носу...
ДАША Д
ДАША Д
17 сентября в 14:57
Уже вроде давно договорились, но агент тянет.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 сентября в 14:28
Фати - это будущее Барселоны, так что продлять контракт просто необходимо. А вот Мендеш ведет себя некорректно, хотя кто из агентов ведет себя правильно??? Думаю , надо подождать чуть и посмотреть в каком состоянии вернется Фати на поле, не утратил ли он свои качества, не появилась ли боязнь получения новой травмы??? Ведь не все после тяжелых травм возвращаются на прежний уровень.
Надеюсь что Фати вернется в полном порядке.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
17 сентября в 13:43
Фати надо уволить мендеша... Правда он наверное подстраховался
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