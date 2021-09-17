«Барселона» и Фати близки к продлению контракта

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17 сентября 2021, 13:38

«Барселона» близка к продлению контракта с вингером команды , сообщает Marca.

По информации источника, агент 18-летнего футболиста Жорже Мендеш сейчас находится в Барселоне и уже провел первую встречу с руководством «Барсы» с целью продлить контракт Фати. В ближайшие дни запланирована новая встреча для дальнейшего обсуждения позиций.

Напомним, что ранее появлялась информация, согласно которой Мендеш выбивал контракт для Фати нетрадиционными способами.