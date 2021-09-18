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Анчелотти рассказал о травмах Азара и Бэйла

18 сентября 2021, 20:38

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о характере травм нападающих Эдена Азара и Гарета Бэйла.

Азар не играл в матче с «Интером», потому что у него был небольшой дискомфорт в колене. Он чувствует себя лучше, но мы должны быть осторожны. У него было много травм, и давать ему играть два матча подряд может быть опасно. Мы уверены, что он снова будет в своем лучшем состоянии.

Мы не знаем, сколько времени займет восстановление Бэйла. Это серьезная травма. Иногда может случиться так, что игроки получают травмы из-за усталости.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
19 сентября в 16:11
Ждём возвращения!! Всем здоровья!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
19 сентября в 11:39
А кто не ждет
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
19 сентября в 04:35
Азару скорейшего выздоровления, Бэйл в своём обычном положении.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
19 сентября в 03:16
Я все еще жду, чтобы посмотреть игру - реальную игру Азара в Реале.
faneng
faneng
18 сентября в 22:10
Да уж, Бейл так устал, так устал, что прям травмировался от усталости.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
18 сентября в 21:10
Реалу от них больше вреда чем пользы,как от Дембеле и Фати в Барсе.Давно пара Пересу их продать.
Gelious
Gelious ответ протон (раскрыть)
18 сентября в 21:09
Тут, скорее, есть некоторые травмы, которые рискуют перейти в хронические. Сам на футболе травмировал соединение со стопой так, что уже лет 8 приходится беречь ногу. Вопрос везения с этими травмами очень важен.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 сентября в 21:01
Оба уж очень травматичны . Азар вообще удивил, в АПЛ , где футбол очень агрессивный с парнем все было хорошо, а вот в Испании все пошло наперекосяк. Бэйл - это вообще фигура непонятная, толи хочет играть , толи не хочет ...Пора подумать руководству , а стоит ли держать таких высокооплачиваемых игроков , которые больше отдыхают , чем играют.
Всем здоровья.
протон
протон
18 сентября в 20:42
Видимо, у каждого есть свой срок годности, после которого прежний темп невозможен.
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