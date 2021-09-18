Анчелотти рассказал о травмах Азара и Бэйла

Главный тренер «Реала» рассказал о характере травм нападающих и .

Азар не играл в матче с «Интером», потому что у него был небольшой дискомфорт в колене. Он чувствует себя лучше, но мы должны быть осторожны. У него было много травм, и давать ему играть два матча подряд может быть опасно. Мы уверены, что он снова будет в своем лучшем состоянии.

Мы не знаем, сколько времени займет восстановление Бэйла. Это серьезная травма. Иногда может случиться так, что игроки получают травмы из-за усталости.