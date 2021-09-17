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Коман перенёс операцию на сердце

17 сентября 2021, 14:40

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн сообщил, что нападающий Кингсли Коман перенёс операцию на сердце.

Напомним, что только недавно Коман восстановился после травмы.

Кингсли Коман вчера перенёс операцию. У него было небольшие проблемы с учащенным сердцебиением, небольшое нарушение ритма. Иногда на короткое время у него были проблемы с дыханием.

Во вторник он снова будет заниматься кардио-тренировкой, а затем мы посмотрим, как долго он будет отсутствовать. Это займет не больше полутора-двух недель. К тому времени он сможет вернуться к тренировкам в общей группе.

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
17 сентября в 19:47
Здоровья Кингсли!
протон
протон
17 сентября в 18:22
Нихрена себе, операция на сердце и через 1,5 - 2 недели рэди бегать на высшем уровне. Рили так медицина продвинулась?
Lewa2708
Lewa2708
17 сентября в 17:44
Нормально всё будет, что за пессимисты ниже. У Роналду в 16 лет была операция на сердце. Сейчас у него будто несколько сердец
izrafel
izrafel
17 сентября в 14:50
Здоровья....похоже карьера закончилась...жаль....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 сентября в 14:44
С сердцем шутки плохи.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 сентября в 14:43
После такой процедуры лучше завязать с футболом
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