Коман перенёс операцию на сердце

Главный тренер «Баварии» сообщил, что нападающий перенёс операцию на сердце.

Напомним, что только недавно Коман восстановился после травмы.

Кингсли Коман вчера перенёс операцию. У него было небольшие проблемы с учащенным сердцебиением, небольшое нарушение ритма. Иногда на короткое время у него были проблемы с дыханием.

Во вторник он снова будет заниматься кардио-тренировкой, а затем мы посмотрим, как долго он будет отсутствовать. Это займет не больше полутора-двух недель. К тому времени он сможет вернуться к тренировкам в общей группе.