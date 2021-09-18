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Фати близок к возвращению на поле

18 сентября 2021, 11:29
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может вернуться на поле в матче 7-го тура Ла Лиги против «Леванте» (26 сентября).

18-летний футболист, восстанавливающийся после травмы колена, практически готов к полноценному возвращению на поле. Ожидается, что он сможет появиться на поле в матче с «Леванте».

Однако Фати пропустит еще два ближайших матча «Барселоны» в чемпионате Испании против «Гранады» (20 сентября) и «Кадиса» (23 сентября).

Фати не появлялся на поле с ноября 2020 года из-за разрыва мениска.

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Все комментарии
протон
протон
18 сентября в 19:54
с нетерпением жду этого талантливого паренька на поле в составе Барсы!, Гризман наконец ушел, бездарный Брэтуэйт надоел смертельно....
Но я бы хотел увидеть Коутиньо на позиции Месси...
stanichnik
stanichnik
18 сентября в 13:49
Пора на деле оправдывать ожидания болельщиков барсы, а заодно спасать репутацию Главного тренера команды.
Любoмир
Любoмир
18 сентября в 13:47
Давай Ансу тебя не хватает Барсе
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 сентября в 12:13
Наконецто,заждались уже!
shlomo
shlomo
18 сентября в 11:41
Это хорошая новость...и усиление для Барсы....
Leha-ha50
Leha-ha50
18 сентября в 11:40
Фати очень не хватает этого молодого парнишки. Надеюсь, с его возвращением креатива в атаке Барселоны прибавится . Главное дать парню набрать нужные кондиции, чтобы не было рецидива. Полноценное возвращение Фати , принесет пользу клубу.
Ждем Фати на поле.
Всем здоровья.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
18 сентября в 11:33
Это хорошая новость.
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