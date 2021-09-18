Фати близок к возвращению на поле

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18 сентября 2021, 11:29

Нападающий «Барселоны» может вернуться на поле в матче 7-го тура Ла Лиги против «Леванте» (26 сентября).

18-летний футболист, восстанавливающийся после травмы колена, практически готов к полноценному возвращению на поле. Ожидается, что он сможет появиться на поле в матче с «Леванте».

Однако Фати пропустит еще два ближайших матча «Барселоны» в чемпионате Испании против «Гранады» (20 сентября) и «Кадиса» (23 сентября).

Фати не появлялся на поле с ноября 2020 года из-за разрыва мениска.