ГлавнаяНовостиНаши за рубежомТурция. Супер-Лига 2021/2022

Шапи: «В России футбол, конечно, медленнее, чем в Европе»

14 сентября 2021, 10:26

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, арендованный турецким клубом «Гиресунспор» у «Краснодара», сравнил футбол в России и в Европе.

Вы посмотрите, где у европейских клубов играют люди из молодежки и основной сборной. Все — за рубежом.

У них другой футбол. В России он, конечно, медленнее, чем в Европе. Плюс мы не играем именно в футбол. Мы постоянно бьем в сторону нападающего. Многие говорят, что это уже устаревший футбол, я даже не знаю, кто сейчас еще так играет. Может быть, Бельгия. Но там Лукаку цепляется за все мячи, и поди его отодвинь.

Я, конечно, никому не советую, каждый видит футбол по-своему. Но, как по мне, эта игра в нападающего уже старовата стала.

Все новости
Гасперини: «Миранчук? Он хороший парень, но я не могу выпустить 25 игроков»
02 октября Комментарии23
Лунёв — о предложении от «Байера»: «Это было на уровне фантастики»
26 сентября Комментарии12
Головин: «Сегодня нужно было обязательно побеждать»
22 сентября Комментарии22
Головин: «В России многие смотрят игры „Монако“ по телевизору»
21 сентября Комментарии9
Колосков: «Головин — наша гордость»
19 сентября Комментарии19
ОфициальноГоловин забил первый мяч в сезоне за «Монако» в чемпионате Франции
19 сентября Комментарии11
Сортировать
Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ 1bear (раскрыть)
14 сентября в 15:20
Допустим Россия,Украина,Молдавия Европа но Япония эта Азия,есть ли разница?
КЭТиК
КЭТиК
14 сентября в 14:54
В Турции точно футбол не быстрее.
112910415
112910415
14 сентября в 14:20
что есть, то есть
Ironigor
Ironigor
14 сентября в 14:00
Шапи: «В России футбол, конечно, медленнее, чем в Европе» .
А кому это вообще надо в российском футболе ⚽ ???
Все футболисты и так очень довольны , жизнь удалась 💰💰💰 , а остальное не так уж и важно !!!)
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
14 сентября в 13:13
Там дальше я написал об огромной разнице в их классе.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
14 сентября в 13:00
Читал твой пост с удовольствием и как только дошел до деревянного др...ра перестал читать.Рядом с Лукаку как можно написать его имя,поверил ты тоже в пиар вокруг него,который делается с подачи депутатов думы.
4RT
4RT
14 сентября в 12:14
Наверное вас специально так погано играть заставляют ,что бы вы за границу не уехали 😁
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ cska1948 (раскрыть)
14 сентября в 11:57
Согласен, у самого в этом возрасте ветер в голове. В принципе я их особо не обвиняю, а ссылаюсь на то, что им не созданы условия для роста и развития. Они получили, что хотели от жизни и всем довольны. А футбольные школы до такой степени наболевший и сложный для меня вопрос, что боюсь его комментировать, не представляя всей полной ситуации. Думается, что спецов, которых готовили при Союзе практически не осталось, а оставшееся люди в большинстве своем (не все) просто не обладают нужной подготовкой, чтобы готовить кадры для российского футбола. Да добавим к тому, что по зову души или по долгу совести (как при Союзе) сейчас практически никто не работает, только за деньги. И это еще не касаясь популяризации футбола, которая тоже практически ушла на дно.
Gahi
Gahi
14 сентября в 11:52
Шапи есть к чему стремиться, главное сам всё понимает. Удачи
LAISMEN
LAISMEN
14 сентября в 11:48
Прозрел за бугром. Турки сами толком играть не умеют....)))
1bear
1bear
14 сентября в 11:30
"Россия и Европа"))))интересно - значит Турция -это Европа? а Россия - Азиопа ))))
STVA 1
STVA 1
14 сентября в 11:19
Так ты и у нас на замену выходил!
cska1948
cska1948 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
14 сентября в 11:11
Я бы не был столь строг к нашим футболистам. Они играют в тот футбол, к которому их приучают С ДЕТСТВА! Так что здесь вина не футболистов, а тренеров, да и запредельные зарплаты они не сами себе назначают.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 сентября в 10:39
Уже достаточно убедились, что скорость игры и игрового мышления у зарубежных футбольных клубов значительно превосходит наши клубы и сборную. Что касается схем, если брать игры сборных, то в Бельгии есть Лукаку, у нас есть Дзюба, поэтому не смотря на значительную разницу в классе у этих нападающих, у игры на столба у России и Бельгии есть определенные основания. Но в принципе сейчас Карпин пытается сборную играть по другому, но классификация футболистов не позволяет сделать качественный скачок в уровне игры. Но у нас продолжают платить огромные зарплаты молодым футболистам, надеясь что у них после этого появится стимул к развитию и прогрессу. А потом удивляются, что развития нет, а жируют лишь агенты, а подающие надежды недоросли нежатся на пляжах с пивом в руках.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100