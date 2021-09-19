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Роналду забил на 66-м стадионе в своей карьере

19 сентября 2021, 19:52
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил гол в матче 5-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:1) и упрочил интересное достижение.

Лондонская арена «Вест Хэма» — 66-й стадион, на котором Роналду забивал в матчах, сыгранных в европейских лигах.

До Роналду лидером по этому показателю был Златан Ибрагимович, который забивал на 64 разных европейских аренах.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
20 сентября в 01:15
А Ибрагимович забивал не только на европейских аренах
shur
shur
19 сентября в 22:29
...спасибо Рон, подарок к моему 66-летию, рэспект !!! А главное на ветке каталонского болота нет, тишь да Благодать!!!
faneng
faneng
19 сентября в 22:11
Эх, у всех такое чувство, что Роналду никогда не уходил из Манчестера. Если бы он и правда всегда был здесь! По крайней мере, в Ювентус он точно напрасно переходил!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 сентября в 21:07
Он и здесь первый. Молодец.
Зато какой-нибудь Вася Пупкин с Соккера, с 5 разных гаджетов писал, что Роналду Пеналду.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
19 сентября в 20:41
В новом стадионе Тоттенхэма он не забил. Шанс есть.
drug01
drug01
19 сентября в 20:23
Так продолжать
1bear
1bear
19 сентября в 20:21
штампует рекорды - красавец !
sv_1969
sv_1969
19 сентября в 20:11
Надо новые строить))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 сентября в 19:56
Ибоа обязательно выскажет своё мнение по этому поводу.
Ironigor
Ironigor
19 сентября в 19:55
Пора новый какой нибудь искать ! Красавчик Рон !!!
протон
протон
19 сентября в 19:53
Напишите заранее какие еще рекорды есть,чтоб заранее знать какие он побьет Просто машина.
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