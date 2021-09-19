Роналду забил на 66-м стадионе в своей карьере

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19 сентября 2021, 19:52

Форвард «Манчестер Юнайтед» забил гол в матче 5-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:1) и упрочил интересное достижение.

Лондонская арена «Вест Хэма» — 66-й стадион, на котором Роналду забивал в матчах, сыгранных в европейских лигах.

До Роналду лидером по этому показателю был Златан Ибрагимович, который забивал на 64 разных европейских аренах.