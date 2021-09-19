Роналду забил на 66-м стадионе в своей карьере

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил гол в матче 5-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:1) и упрочил интересное достижение.
Лондонская арена «Вест Хэма» — 66-й стадион, на котором Роналду забивал в матчах, сыгранных в европейских лигах.
До Роналду лидером по этому показателю был Златан Ибрагимович, который забивал на 64 разных европейских аренах.
Зато какой-нибудь Вася Пупкин с Соккера, с 5 разных гаджетов писал, что Роналду Пеналду.
Зато какой-нибудь Вася Пупкин с Соккера, с 5 разных гаджетов писал, что Роналду Пеналду.