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Силва стал вторым самым возрастным автором гола в составе «Челси» в АПЛ

19 сентября 2021, 23:59
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» разгромил «Тоттенхэм» в матче 5-го тура АПЛ со счетом 3:0. Первый гол в ворота «шпор» забил защитник «синих» Тиаго Силва.

Opta Joe сообщает, что в возрасте 36 лет и 362 дней Силва стал вторым по возрасту игроком «Челси», забившим в Премьер-лиге, уступив только Дидье Дрогба, который поразил ворота «Лестер Сити» в возрасте 37 лет и 49 дней в апреле 2015 года.

В этом же матче свою удручающую статистику не смог изменить форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн.

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Все комментарии
протон
протон
20 сентября в 10:25
Челси-машина, бугатти.
kc6a2rdjbcev
kc6a2rdjbcev
20 сентября в 07:48
Быстро время летит
kmynwfzwydc6
kmynwfzwydc6
20 сентября в 07:46
В порядке ещё старичок
ДСА
ДСА
20 сентября в 07:19
Он просто двужильный.
Gahi
Gahi
20 сентября в 03:26
Хороший футболист и в таком возрасте может быть полезным команде. Удачи
1bear
1bear
20 сентября в 02:04
"не стареют душой ветераны"
ай да Силва - молодец !!!
STVA 1
STVA 1
20 сентября в 00:23
Молодец Тиагу!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 сентября в 00:02
С чем его и поздравляем!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
20 сентября в 00:02
Силва любит забивать.
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