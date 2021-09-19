Силва стал вторым самым возрастным автором гола в составе «Челси» в АПЛ

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19 сентября 2021, 23:59

«Челси» разгромил «Тоттенхэм» в матче 5-го тура АПЛ со счетом 3:0. Первый гол в ворота «шпор» забил защитник «синих» .

Opta Joe сообщает, что в возрасте 36 лет и 362 дней Силва стал вторым по возрасту игроком «Челси», забившим в Премьер-лиге, уступив только Дидье Дрогба, который поразил ворота «Лестер Сити» в возрасте 37 лет и 49 дней в апреле 2015 года.

В этом же матче свою удручающую статистику не смог изменить форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн.