Кейн показал худший старт по результативности в АПЛ с 2015 года

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19 сентября 2021, 21:17

«Тоттенхэм» с разгромом уступил «Челси» (0:3) в матче 5-го тура АПЛ .

Нападающий «шпор» до сих пор не забил ни одного мяча, он провел свой 4-й матч в сезоне АПЛ -2021/22.

Это худший старт Кейна в чемпионате с сезона-2015/16: тогда он не мог забить в 6 первых матчах в лиге.

В прошлом сезоне АПЛ Харри забил 23 мяча и сделал 14 результативных передач, став лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом АПЛ .