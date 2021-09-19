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Кейн показал худший старт по результативности в АПЛ с 2015 года

19 сентября 2021, 21:17
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Тоттенхэм» с разгромом уступил «Челси» (0:3) в матче 5-го тура АПЛ.

Нападающий «шпор» Харри Кейн до сих пор не забил ни одного мяча, он провел свой 4-й матч в сезоне АПЛ-2021/22.

Это худший старт Кейна в чемпионате с сезона-2015/16: тогда он не мог забить в 6 первых матчах в лиге.

В прошлом сезоне АПЛ Харри забил 23 мяча и сделал 14 результативных передач, став лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом АПЛ.

Однако отметим, что за сборную Англии Кейн продолжил впечатляющую голевую серию в матчах отбора ЧМ и ЧЕ.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
20 сентября в 03:41
Это было предсказуемо.
ДАША Д
ДАША Д
20 сентября в 01:16
Тут всё понятно: человек был занят подсчётом денег.
Остапчук 67
Остапчук 67
19 сентября в 23:28
Лучше он уже не будет играть
Брулин
Брулин
19 сентября в 22:22
Очень жаль, этим летом было идеально слить Харри для клуба, и для самого Кейна. Самый скупой клуб на свете, будто обиду Леви держит на всех нас)
Elliada
Elliada
19 сентября в 22:11
Мотивации нет. Контракт отрабатывает, играет. А там не указано, сколько он должен забивать. Нужно было его отпустить
Caniggia
Caniggia
19 сентября в 22:07
Если человек открыто не хочет играть уже в этом клубе, то чего от него можно ждать! Голевой феерии?
Leha-ha50
Leha-ha50
19 сентября в 21:45, ред.
Вот уже не в первый раз шпоры в начале сезона вырываются в лидеры, но длится это совсем недолго. Потом следует спад и команда откатывается назад. Кейн потерял мотивацию, парень старается, а по итогу в очередной раз пролетает мимо трофеев. Желание уйти вышло у парня на первый план. Желание руководства оставить игрока у себя вполне понятно, но стоит ли держать игрока который всеми правдами стремиться покинуть клуб ???
Ждем разрешения данной ситуации.
Всем здоровья.
drug01
drug01
19 сентября в 21:26
Ему нужно взять отпуск
Romeo 777
Romeo 777
19 сентября в 21:25
Мотивации играть походу у Кейна ноль просто после того, как опрокинули с трансфером.
протон
протон
19 сентября в 21:21
Игрок шести сезонов, в седьмом сдулся.
Столько оваций было по поводу ТТХ после первых туров, а по факту игры нет. С Вулвз отскочили, Челси и Кристал Пэлас просто деклассировали Нуну, нужно что-то менять, а то скоро с Арсеналом местами поменяются. Челси во втором тайме просто нереальный топ!
Недавние лидеры шпор Кейн и Али явно не xотят больше выкладываться как раньше, у каждого свои причины но они уже больше не дадут клубу то что давали раньше. Пора прощаться.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
19 сентября в 21:19
Бывает же так.
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