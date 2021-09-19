Кейн показал худший старт по результативности в АПЛ с 2015 года

«Тоттенхэм» с разгромом уступил «Челси» (0:3) в матче 5-го тура АПЛ.
Нападающий «шпор» Харри Кейн до сих пор не забил ни одного мяча, он провел свой 4-й матч в сезоне АПЛ-2021/22.
Это худший старт Кейна в чемпионате с сезона-2015/16: тогда он не мог забить в 6 первых матчах в лиге.
В прошлом сезоне АПЛ Харри забил 23 мяча и сделал 14 результативных передач, став лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом АПЛ.
Однако отметим, что за сборную Англии Кейн продолжил впечатляющую голевую серию в матчах отбора ЧМ и ЧЕ.
Столько оваций было по поводу ТТХ после первых туров, а по факту игры нет. С Вулвз отскочили, Челси и Кристал Пэлас просто деклассировали Нуну, нужно что-то менять, а то скоро с Арсеналом местами поменяются. Челси во втором тайме просто нереальный топ!
Недавние лидеры шпор Кейн и Али явно не xотят больше выкладываться как раньше, у каждого свои причины но они уже больше не дадут клубу то что давали раньше. Пора прощаться.
Столько оваций было по поводу ТТХ после первых туров, а по факту игры нет. С Вулвз отскочили, Челси и Кристал Пэлас просто деклассировали Нуну, нужно что-то менять, а то скоро с Арсеналом местами поменяются. Челси во втором тайме просто нереальный топ!
Недавние лидеры шпор Кейн и Али явно не xотят больше выкладываться как раньше, у каждого свои причины но они уже больше не дадут клубу то что давали раньше. Пора прощаться.
Ждем разрешения данной ситуации.
Всем здоровья.
Ждем разрешения данной ситуации.
Всем здоровья.