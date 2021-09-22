Хамес стал игроком катарского «Аль-Райяна»

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес, который мог оказаться в Турции, перешёл в катарский клуб «Аль-Райян», который возглавляет бывший тренер сборной Франции Лоран Блан.
Срок действия контракта и заработная плата не сообщаются.
قريبًا— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) September 22, 2021
Soon pic.twitter.com/OqcPyGFFQj
Прошлым клубом Родригеса был «Эвертон», в составе «ирисок» он забил 6 голов и отдал 9 голевых передач в 26 матчах.
После Реала так ничего нормально в его карьере и небыло...ну в Баварии еще более мение что то показывал...
Удачи ему на Ближнем Востоке
После Реала так ничего нормально в его карьере и небыло...ну в Баварии еще более мение что то показывал...
Удачи ему на Ближнем Востоке
А такие надежды подавал, эх.
И таких примеров масса, когда игрок ярко начинает, переходит в топ клуб, потом скитается по арендам, а в итоге оказывается в каком нибудь арабском клубе.
Мне очень нравилась игра Хамеса.
А такие надежды подавал, эх.
И таких примеров масса, когда игрок ярко начинает, переходит в топ клуб, потом скитается по арендам, а в итоге оказывается в каком нибудь арабском клубе.
Мне очень нравилась игра Хамеса.