Хамес стал игроком катарского «Аль-Райяна»

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22 сентября 2021, 13:51

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес, который мог оказаться в Турции, перешёл в катарский клуб «Аль-Райян», который возглавляет бывший тренер сборной Франции .

Срок действия контракта и заработная плата не сообщаются.

Прошлым клубом Родригеса был «Эвертон», в составе «ирисок» он забил 6 голов и отдал 9 голевых передач в 26 матчах.