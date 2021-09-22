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Хамес стал игроком катарского «Аль-Райяна»

22 сентября 2021, 13:51

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес, который мог оказаться в Турции, перешёл в катарский клуб «Аль-Райян», который возглавляет бывший тренер сборной Франции Лоран Блан.

Срок действия контракта и заработная плата не сообщаются.

Прошлым клубом Родригеса был «Эвертон», в составе «ирисок» он забил 6 голов и отдал 9 голевых передач в 26 матчах.

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Все комментарии
UnReal_Madrid_13
UnReal_Madrid_13
22 сентября в 19:15
    УЕСКА
    УЕСКА
    22 сентября в 17:38
    Реал его испортил. Загубил карьеру талантливому парню.
    Вячеслав Салтыков
    Вячеслав Салтыков
    22 сентября в 16:58
    Угробил потенциал. Мог в топах среди плеймейкеров быть
    протон
    протон
    22 сентября в 16:53
    а ведь его называли наследником Роналду. В итоге Рон в 36 все ещё борется за Золотой Мяч, а Хамес доигрывает в Катаре..
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    22 сентября в 16:45
    Еще один нераскрывшийся талант . Жаль, хорошо начинал.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    22 сентября в 16:02
    Что за привычка называть игроков по имени, а не по фамилии?
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ ответ Cat01 (раскрыть)
    22 сентября в 15:37
    Радоваться тому, что футболист в расцвете сил оказался на футбольной свалке?
    sv_1969
    sv_1969
    22 сентября в 15:21
    Ну не срослось в Европе))
    1bear
    1bear
    22 сентября в 15:11
    ...остальное всё - дребедень
    A.S.A
    A.S.A
    22 сентября в 14:56
    Слишком рано словил звезду, а мог стать одним из лучших игроков современности...
    После Реала так ничего нормально в его карьере и небыло...ну в Баварии еще более мение что то показывал...
    Удачи ему на Ближнем Востоке
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    22 сентября в 14:26
    Желаю ему кучу голов!
    Борислaв
    Борислaв
    22 сентября в 14:20
    Поехал на заработки..
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    22 сентября в 14:11
    Побольше ему заработать денег. Ну и без травм.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    22 сентября в 14:01
    В 30 лет по сути закончил с футболом..
    А такие надежды подавал, эх.
    И таких примеров масса, когда игрок ярко начинает, переходит в топ клуб, потом скитается по арендам, а в итоге оказывается в каком нибудь арабском клубе.
    Мне очень нравилась игра Хамеса.
    Cat01
    Cat01
    22 сентября в 13:55
    Рады за него
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    22 сентября в 13:55
    Удачи Хамес!
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