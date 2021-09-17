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Игуаин вспомнил, как «Реал» подписал Бензема

17 сентября 2021, 10:59

Бывший нападающий «Реала» Гонсало Игуаин, который в данный момент выступает за «Интер Майами», вспомнил, как мадридский клуб подписал форварда Карима Бензема.

Я помню, что на первой же тренировке Капелло обратил на меня внимание. Через год я забил 27 голов, Роналду — 26. А летом они купили Бензема.

Я сказал: «Как такое вообще возможно? Я мало голов забил? Я настоящий бомбардир, а вы привели Бензема». Однако Карим прекрасно смог проявить себя, мы отлично дополняли друг друга. К сожалению, но нам не удалось долго играть вместе.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
19 сентября в 17:59
Да помнится , ему тогда и ответили: "Мы оставляем Бензема"!
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
17 сентября в 12:37
Два однотипных форварда. Надо было кого-то убирать и им оказался Игуаин.
Romeo 777
Romeo 777
17 сентября в 12:19
Игуаин вроде больше на фланге играл в те годы, нежели играл ЦН
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
17 сентября в 11:05
Бензема лучше.
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