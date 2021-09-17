Игуаин вспомнил, как «Реал» подписал Бензема

Бывший нападающий «Реала» , который в данный момент выступает за «Интер Майами», вспомнил, как мадридский клуб подписал форварда .

Я помню, что на первой же тренировке Капелло обратил на меня внимание. Через год я забил 27 голов, Роналду — 26. А летом они купили Бензема.

Я сказал: «Как такое вообще возможно? Я мало голов забил? Я настоящий бомбардир, а вы привели Бензема». Однако Карим прекрасно смог проявить себя, мы отлично дополняли друг друга. К сожалению, но нам не удалось долго играть вместе.