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Вейналдум признался, что вёл переговоры с «Баварией» и «Интером»

14 сентября 2021, 11:08

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум рассказал о своем решении перейти в ПСЖ.

Я следовал своим чувствам. Несколько месяцев назад я хотел остаться в «Ливерпуле». Но у меня не было ощущения, что на меня рассчитывают. В этих случаях нужно двигаться вперед. Потом была «Барселона». И я действительно был бы счастлив оказаться в таком клубе, но переговоры затянулись. В конце концов ПСЖ всех опередил. Этот клуб проявил желание заполучить меня.

Были еще переговоры с «Баварией». Я также разговаривал с «Интером».

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
14 сентября в 12:01
Спасибо за твою игру и удачи.
mihaluch
mihaluch
14 сентября в 11:14
Негры хотят в ПСЖ.
КЭТиК
КЭТиК
14 сентября в 11:14
Гнался за двумя зайцами, но одного поймал.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 сентября в 11:09
Сейчас все в ПСЖ хотят
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