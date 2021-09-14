Вейналдум признался, что вёл переговоры с «Баварией» и «Интером»

Полузащитник рассказал о своем решении перейти в ПСЖ .

Я следовал своим чувствам. Несколько месяцев назад я хотел остаться в «Ливерпуле». Но у меня не было ощущения, что на меня рассчитывают. В этих случаях нужно двигаться вперед. Потом была «Барселона». И я действительно был бы счастлив оказаться в таком клубе, но переговоры затянулись. В конце концов ПСЖ всех опередил. Этот клуб проявил желание заполучить меня.

Были еще переговоры с «Баварией». Я также разговаривал с «Интером».