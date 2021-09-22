Куман не стал отвечать на вопросы во время пресс-конференции

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22 сентября 2021, 16:04

Наставник «Барселоны» отказался отвечать на вопросы журналистов во время пресс-конференции перед поединком 6-го тура Примеры с «Кадисом». Голландский специалист зачитал трехминутное сообщение болельщикам сине-гранатовых, после этого покинул пресс-центр.

Клуб находится со мной в процессе перестройки. Финансовое положение команды связано со спортивными достижениями. Это означает, что нам требуется восстанавливать команду без больших затрат и времени. Ставку делаем на молодые таланты. Они получат свой шанс так же, как Хави и Иньеста в свое время. Необходимо терпение.

По мнению Кумана, на которого в последнее время обрушилось много критики, занять высокое место в текущем сезоне будет для команды большим успехом.