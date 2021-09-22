ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыИспания. Примера 2021/2022

Куман не стал отвечать на вопросы во время пресс-конференции

22 сентября 2021, 16:04
КадисЛоготип футбольный клуб Кадис0 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Наставник «Барселоны» Рональд Куман отказался отвечать на вопросы журналистов во время пресс-конференции перед поединком 6-го тура Примеры с «Кадисом». Голландский специалист зачитал трехминутное сообщение болельщикам сине-гранатовых, после этого покинул пресс-центр.

Клуб находится со мной в процессе перестройки. Финансовое положение команды связано со спортивными достижениями. Это означает, что нам требуется восстанавливать команду без больших затрат и времени.

Ставку делаем на молодые таланты. Они получат свой шанс так же, как Хави и Иньеста в свое время. Необходимо терпение.

По мнению Кумана, на которого в последнее время обрушилось много критики, занять высокое место в текущем сезоне будет для команды большим успехом.

Все новости
«Ливерпуль» — последний клуб в АПЛ без поражений. Клопп не прочь оставить Гвардиолу в середине таблицы
Вчера, 09:42Вадим Багров в блоге СтолкновенияКомментарии8
Это'О считает «Атлетико» фаворитом в матче против «Барселоны»
02 октября Комментарии5
«Зенит» и «Спартак» после еврокубковых побед, ЦСКА против бывших тренеров. Акценты 10-го тура РПЛ
01 октябряАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
Семак: «„Сочи“ — соперник очень организованный, это хорошая команда»
01 октября Комментарии12
«Спартак» против лидера Серии A и бывшего тренера «Зенита». Удивит любой результат, кроме победы «Наполи»
30 сентябряАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии15
Спаллетти: «Для „Спартака“ завтра важнейший матч в ЛЕ»
29 сентября Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
22 сентября в 23:28
И на старуху.......
League1
League1
22 сентября в 18:04, ред.
Барса банкрот. Нет денег - нет качественных футболистов. Никаких претензий к Куману быть не может. Во всём виноват гном, который обглодал барсу до костей, а потом свалил из неё с чувством выполненного долга. Продавать его надо было, когда за него хорошие деньги предлагали, вместо того, чтобы ежегодно переподписывать с ним контракты, бесконечно увеличивая ему зарплату. Через год сам бы запросился обратно, с умеренным аппетитом. Ибо всё равно бы нигде не смог заиграть.
112910415
112910415
22 сентября в 17:29
стул шатается под тренером
протон
протон
22 сентября в 17:08
Я думаю, что всё ясно, Лапорта уже лично сказал Куману, что его уволят, как только определятся с новым тренером. Скорее всего он доработает до перерыва на матчи сборных. На мой взгляд грамотная работа со стороны Лапорты, нельзя спешить с выбором подходящего тренера, чтобы не повторять ошибок прошлого, плюс нужно и с самим тренером обсудить перспективы команды. А Куману я желаю лишь удачи в дальнейшем.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
22 сентября в 17:02
Ну это же "пресс-конференция", там без давлении не бывает.
Djebrael
Djebrael
22 сентября в 16:54
Ничего, скоро будет давать интервью, когда уволят....
Ironigor
Ironigor
22 сентября в 16:48
Помниться когда только пошли слухи о том что великую Барселону может возглавить Рональд Куман, мне сразу эта новость не понравилась. Куман нигде как тренер до работы в Барсе себя не проявил. И ведь не каждый успешный и легендарный футболист , становится хорошим тренером. Что пока мы все и наблюдаем. Вообще очень интересно было бы узнать, чья эта была инициатива, приглашение в великий клуб как Барса , нигде до этого не проявившего себя как тренера Кумана. Удивительная промашка руководства клуба и самого Лапорта . Ну а теперь приходится в спешном порядке искать тренера который мог бы исправить всю эту ситуацию. Кроме Конте ,сейчас который находится без работы, даже не знаю кто ещё может на данном этапе возглавить Барселону. Говоря о Конте , мне кажется что наврядли он захочет разгребать всё это , после Кумана. Но время идёт и мы скоро узнаем ,кто же это ?!! Удачи Барсе ! Всем Добра !!!
idres
idres
22 сентября в 16:32
Ну умного он точно ничего не скажет
sv_1969
sv_1969
22 сентября в 16:29
Похоже чемоданы наготове))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 сентября в 16:24
Кажется Куман дорабатывает последние дни в "Барселоне". Понятно, сложная финансовая ситуация, понятно ушел Месси, но само название клуба - "Барселона" обязывает по крайней мере бороться за чемпионство в Ла Лиге и Лигу Чемпионов в любой ситуации. Иначе просто никто не поймет. А оправдания про финансовое неблагополучие, смену вектора развития и принятие крупного поражения от "Баварии" просто никто из поклонников клуба не поймет.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 сентября в 16:23
Сколько еще протянет Куман??? Похоже на волоске висит.
tftz6wvte9em
tftz6wvte9em
22 сентября в 16:20
Дни его в Барсе сочтены
zooveterinar
zooveterinar
22 сентября в 16:10, ред.
А что отвечать ,результат на лицо!! Папал ,он это уже понял,хотел наверняка лавры сорвать в Барсе!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100