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Канчельскис: «У Витории будут проблемы, если „Спартак“ проиграет в дерби»

19 сентября 2021, 16:24
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал предстоящий матч 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».

Тяжело сказать, кто является фаворитом, так как это дерби. А в дерби всегда все непредсказуемо. У команд абсолютно другой настрой будет. Думаю, шансы 50 на 50. «Спартак» и ЦСКА между собой давно конкурируют. Игра должна быть хорошей и интересной. Вопрос по поводу Витории надо задавать руководству «Спартака». Наверное, будут проблемы, если проиграют. Но жизнь на этом не заканчивается, они могут все исправить. Другое дело, что ЦСКА не даст такой возможности.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
19 сентября в 20:33
игроков надо покупать
Сп62
Сп62 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
19 сентября в 19:06
У вас хоть тренер свой, не так обидно. У нас же наёмник, который пытается, причём бестолково, отрабатывать бабки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 сентября в 18:55
Спартак не проиграет,мы играем ещё хуже !
Сп62
Сп62
19 сентября в 18:49
У Руя проблема одна: тренерские способности не соответствуют уровню команды. Меня до сих пор удивляет, как он тренеровал Бенфику. Очевидно, был мощный задел от предыдущего тренера.
протон
протон
19 сентября в 18:12
У Руя возникли проблемы сразу после подписания контракта - как и у любого другого тренера команды Федуна).
Caniggia
Caniggia
19 сентября в 18:04
А какие проблемы? Чемодан, вокзал, Лиссабон и НЕУСТОЙКА! Думаю, он будет рад таким проблемам.
asraeil
asraeil
19 сентября в 18:04
Думаю ничейкой разойдутся
Союзник противников
Союзник противников
19 сентября в 17:38
Пойдёт "Спартак-2" тренировать,одного из лидеров ФНЛ,продувшего сегодня на своём поле никакущей "Балтике".Интересно,сладкая парочка почтила своим присутствием этот матч,или проигнорировала?
rubinovyi2
rubinovyi2
19 сентября в 17:34
А,если проиграют ЦСКА,то у Березы будут проблемы?
КЭТиК
КЭТиК
19 сентября в 17:33
Надо вовремя менять неудачника.
протон
протон
19 сентября в 17:30
С таким составом ЦСКА скоро вылетит в пердив, и никакой тренер не поможет.
1bear
1bear
19 сентября в 17:16
пусть будет ничья,хотя Виторию всё равно скоро уволят...
makkie
makkie
19 сентября в 17:05
Витория давно уже не жилец в Спартаке.
Уберут при первой возможности, а после фиаско в дерби - это будет сделать проще-простого.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 сентября в 17:03
По-моему они у него уже есть
ABir
ABir
19 сентября в 17:02
Не понятно высказывание автора, что не даст ЦСКА
112910415
112910415
19 сентября в 16:49
у него уже проблемы
и не первый месяц
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 сентября в 16:49
Руй с проблемами зашёл в спартак и с проблемами уйдёт из спартака.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
19 сентября в 16:48
Проблема Витории в том, что он работает в Спартаке.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
19 сентября в 16:47
У Витории будут проблемы даже если Спартак выиграет в дерби.
STVA 1
STVA 1
19 сентября в 16:41
Его проблема сам Спартак
Ironigor
Ironigor
19 сентября в 16:33
А как же без проблем, в Спартаке куча проблем.
Витория как раз подходит как, - крайний !
particular
particular
19 сентября в 16:31
Значит, пора готовится к проблемам..:))
Пока ажиотаж только на охах, ахах и вздохах... Визави, пожалуй, не готовы прокачать вечер на стадике...
beefs
beefs
19 сентября в 16:30
У Витории и так уже проблемы...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
19 сентября в 16:29
Очередной предсказатель. Уже больше десятка высказались.
ДСА
ДСА
19 сентября в 16:27
А Витория не проиграет
stanichnik
stanichnik
19 сентября в 16:26
Пойдёт искать новую работу.
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