Канчельскис: «У Витории будут проблемы, если „Спартак“ проиграет в дерби»

Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий матч 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».

Тяжело сказать, кто является фаворитом, так как это дерби. А в дерби всегда все непредсказуемо. У команд абсолютно другой настрой будет. Думаю, шансы 50 на 50. «Спартак» и ЦСКА между собой давно конкурируют. Игра должна быть хорошей и интересной. Вопрос по поводу Витории надо задавать руководству «Спартака». Наверное, будут проблемы, если проиграют. Но жизнь на этом не заканчивается, они могут все исправить. Другое дело, что ЦСКА не даст такой возможности.