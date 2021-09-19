Канчельскис: «У Витории будут проблемы, если „Спартак“ проиграет в дерби»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал предстоящий матч 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».
Тяжело сказать, кто является фаворитом, так как это дерби. А в дерби всегда все непредсказуемо. У команд абсолютно другой настрой будет. Думаю, шансы 50 на 50. «Спартак» и ЦСКА между собой давно конкурируют. Игра должна быть хорошей и интересной. Вопрос по поводу Витории надо задавать руководству «Спартака». Наверное, будут проблемы, если проиграют. Но жизнь на этом не заканчивается, они могут все исправить. Другое дело, что ЦСКА не даст такой возможности.
Уберут при первой возможности, а после фиаско в дерби - это будет сделать проще-простого.
Уберут при первой возможности, а после фиаско в дерби - это будет сделать проще-простого.
и не первый месяц
и не первый месяц
Витория как раз подходит как, - крайний !
Витория как раз подходит как, - крайний !
Пока ажиотаж только на охах, ахах и вздохах... Визави, пожалуй, не готовы прокачать вечер на стадике...
Пока ажиотаж только на охах, ахах и вздохах... Визави, пожалуй, не готовы прокачать вечер на стадике...