ЦСКА анонсировал дерби со «Спартаком» в стиле фильма «Дюна»

ЦСКА оригинально анонсировал матч 8-го тура РПЛ со «Спартаком», который состоится завтра, 20 сентября.
«Армейцы» представили в клубном инстаграме встречу в стиле недавно вышедшего фильма «Дюна».
ЦСКА оригинально анонсировал матч 8-го тура РПЛ со «Спартаком», который состоится завтра, 20 сентября.
«Армейцы» представили в клубном инстаграме встречу в стиле недавно вышедшего фильма «Дюна».
главное, чтоб безработицы не было !
главное, чтоб безработицы не было !
Так и живём - писькомеряние в соцсетях, а на поле тихий ужас. Что со стороны цска, что со стороны Спартака. Нет игры, нет результата, нет воли к победе. Эх...
Так и живём - писькомеряние в соцсетях, а на поле тихий ужас. Что со стороны цска, что со стороны Спартака. Нет игры, нет результата, нет воли к победе. Эх...
А так ,от Кучаева хоть польза есть, а вот насчёт Чалова у меня большие сомнения.
А так ,от Кучаева хоть польза есть, а вот насчёт Чалова у меня большие сомнения.
Но мнение по анонсу не изменно.
Но мнение по анонсу не изменно.
Может Победим и тихо сходим в какой нибудь дет.дом и.т.д.
Может Победим и тихо сходим в какой нибудь дет.дом и.т.д.
Самое главное с уважением относится друг к другу
Всем болельщикам хорошей игры
Самое главное с уважением относится друг к другу
Всем болельщикам хорошей игры
По предыдущим сериям было видно, что битвы хватает лишь на 10-20 минут...
Опасно кинчик до конца смотреть...
По предыдущим сериям было видно, что битвы хватает лишь на 10-20 минут...
Опасно кинчик до конца смотреть...