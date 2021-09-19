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ЦСКА анонсировал дерби со «Спартаком» в стиле фильма «Дюна»

19 сентября 2021, 20:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

ЦСКА оригинально анонсировал матч 8-го тура РПЛ со «Спартаком», который состоится завтра, 20 сентября.

«Армейцы» представили в клубном инстаграме встречу в стиле недавно вышедшего фильма «Дюна».

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4RT
4RT
20 сентября в 00:20
Оновтун
Оновтун
20 сентября в 00:00, ред.
Встречу со Спартаком можно анонсировать музыкой группы "Дюна" 🤡
berda2003
berda2003
19 сентября в 22:47
    112910415
    112910415
    19 сентября в 21:53
    рисовали люди, старались ..
    главное, чтоб безработицы не было !
    dzvinka
    dzvinka
    19 сентября в 21:30
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      19 сентября в 21:19
      Очень креативно
      ermak6848
      ermak6848
      19 сентября в 21:16
      Какое то колдовство или пуща
      makkie
      makkie
      19 сентября в 21:12
      Скоро и Спартак сподобится на что-нибудь в ответ ))

      Так и живём - писькомеряние в соцсетях, а на поле тихий ужас. Что со стороны цска, что со стороны Спартака. Нет игры, нет результата, нет воли к победе. Эх...
      armeec_
      armeec_ ответ Ironigor (раскрыть)
      19 сентября в 21:07
      Чалов действительно загадка)) тут спорить даже не буду))
      Ironigor
      Ironigor ответ armeec_ (раскрыть)
      19 сентября в 21:06
      Я насчёт самого масштаба лиц на фото)))
      А так ,от Кучаева хоть польза есть, а вот насчёт Чалова у меня большие сомнения.
      armeec_
      armeec_ ответ Ironigor (раскрыть)
      19 сентября в 21:03
      Есть вопросы по Кучяеву? Вроде парень не хуже остальных
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      19 сентября в 21:01
      На первый взгляд, как будто Вильнев перестал снимать дорогущий артхаус и решил попробовать снять трэш.
      Ironigor
      Ironigor
      19 сентября в 21:01
      Кучаев с Чаловым это Да )))
      Сп62
      Сп62 ответ armeec_ (раскрыть)
      19 сентября в 20:58
      Тогда вопросов нет. Победа, можно сказать, у вас в кармане.
      armeec_
      armeec_ ответ Эджуке (раскрыть)
      19 сентября в 20:49
      Меня лично одно радует, что 3 молодых Рус.парня тут, причем основы.
      Но мнение по анонсу не изменно.
      zooveterinar
      zooveterinar
      19 сентября в 20:48
        Эджуке
        Эджуке ответ armeec_ (раскрыть)
        19 сентября в 20:44
        Отнюдь и очень даже в тему. Довольно оригинально
        armeec_
        armeec_ ответ Сп62 (раскрыть)
        19 сентября в 20:39
        Остальных Васин заменяет )))
        armeec_
        armeec_
        19 сентября в 20:38
        Вы меня извините конечно, но это реальная клоунада(((
        Может Победим и тихо сходим в какой нибудь дет.дом и.т.д.
        Сп62
        Сп62
        19 сентября в 20:37
        А у ЦСКА только 7 человк будет на поле? Или остальные невидимки.
        praporchik zadov
        praporchik zadov
        19 сентября в 20:35
        Удачи обеим командам
        Самое главное с уважением относится друг к другу
        Всем болельщикам хорошей игры
        pomor45
        pomor45
        19 сентября в 20:26
        На песке ребята играют лучше. Может этим навеяна тема песчаника.
        Cat01
        Cat01
        19 сентября в 20:24
        Меньше слов больше дела
        particular
        particular
        19 сентября в 20:22
        Инстаграмные маляры постарались..:)
        По предыдущим сериям было видно, что битвы хватает лишь на 10-20 минут...
        Опасно кинчик до конца смотреть...
        Союзник противников
        Союзник противников
        19 сентября в 20:20
        Игра в интернет-пространстве начала успешно заменять игру на поле.
        88_DEIVID
        88_DEIVID
        19 сентября в 20:19
        Что за клоуны на афише?
        протон
        протон
        19 сентября в 20:18
        Фильм отличный, а дерби чувствуется получится самым унылым за последние года
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