«Ювентус» поборется за подписание Рюдигера

Итальянский «Ювентус» примкнул к целому списку клубов, которые хотят переманить к себе защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Немец отказывается продлевать контракт с «аристократами», истекающий летом 2022 года. Европейские топ-клубы пристально следят за развитием ситуации и попытаются зимой заключить с футболистом предварительное соглашение, согласного которому немецкий защитник может перейти бесплатно.
Туринский «Ювентус» видит в Рюдигере замену 38-летнему Джорждо Кьеллини. Кроме этого, в последнее время появляется много слухов вокруг Матийса де Лигта.