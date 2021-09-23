«Ювентус» поборется за подписание Рюдигера

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23 сентября 2021, 23:28

Итальянский «Ювентус» примкнул к целому списку клубов, которые хотят переманить к себе защитника «Челси» . Немец отказывается продлевать контракт с «аристократами», истекающий летом 2022 года. Европейские топ-клубы пристально следят за развитием ситуации и попытаются зимой заключить с футболистом предварительное соглашение, согласного которому немецкий защитник может перейти бесплатно.

Туринский «Ювентус» видит в Рюдигере замену 38-летнему . Кроме этого, в последнее время появляется много слухов вокруг .