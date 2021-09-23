ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

«Ювентус» поборется за подписание Рюдигера

23 сентября 2021, 23:28

Итальянский «Ювентус» примкнул к целому списку клубов, которые хотят переманить к себе защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Немец отказывается продлевать контракт с «аристократами», истекающий летом 2022 года. Европейские топ-клубы пристально следят за развитием ситуации и попытаются зимой заключить с футболистом предварительное соглашение, согласного которому немецкий защитник может перейти бесплатно.

Туринский «Ювентус» видит в Рюдигере замену 38-летнему Джорждо Кьеллини. Кроме этого, в последнее время появляется много слухов вокруг Матийса де Лигта.

Все новости
СлухиХавбек «РБ Лейпциг» Нкунку может перейти в «Реал»
Сегодня, 13:07 Комментарии6
СлухиТимо Вернер заинтересовал «Атлетико»
Сегодня, 10:40 Комментарии8
СлухиОрье пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Вильярреалом»
Сегодня, 09:40 Комментарии7
Слухи«Арсенал» стал ещё одним претендентом на Стерлинга
Вчера, 10:10 Комментарии7
Клопп сообщил, что «Ливерпуль» не будет отправлять Джонса в аренду
02 октября Комментарии4
Слухи«Атлетико» интересен защитник «Бенфики» Вериссимо
02 октября Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
Sexual Harassment
Sexual Harassment
24 сентября в 10:31
Берд, ни ценник ни зарплату его Юве не потянет.
112910415
112910415
24 сентября в 09:45
это было бы полезно
h8you
h8you
24 сентября в 08:26
Не потянет Юве его запросы
ДСА
ДСА
24 сентября в 06:51
Молодежь ищет свою выгоду.
rxf7fqtgq24d
rxf7fqtgq24d
24 сентября в 06:28
Вполне нормальный вариант
STVA 1
STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
24 сентября в 00:36
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
    24 сентября в 00:24
    При чем тут немец)
    drug01
    drug01
    23 сентября в 23:53
    Пока идут разногласия
    Romeo 777
    Romeo 777
    23 сентября в 23:39
    Челси не соглашается платить ту ЗП, которую хочет Ридигер, типа Ювентус станет платить 200к
    STVA 1
    STVA 1
    23 сентября в 23:35
    Немец вроде с Реалом договорился!Причем тут Юве))
    протон
    протон
    23 сентября в 23:31
    Он мог бы пригодится \Челси, но игрок желает уйти.
    VeniaminS
    VeniaminS
    23 сентября в 23:31
    Борьба ,дело хорошее.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100