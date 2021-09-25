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«Арсенал» интересуется Эденом Азаром

25 сентября 2021, 10:08

Форвард «Реала» Эден Азар может вернуться в Англию.

На 30-летнего бельгийца претендует «Арсенал». Лондонцы рассматривают вариант трансфера или аренды игрока.

Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 40 млн евро.

Ранее слухи связывали Азара с итальянским грандом.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
25 сентября в 11:53
Берем не думая,у нас как раз место в лазарете свободное)))
Если уж и хотят чтоб у нас в клубе появился Азар,то пусть это будет Торган Азар! Менее травматичный, атаки организовывает не хуже брата, плюс моложе, а по цене практически одинаковы.
Ми Ша
Ми Ша
25 сентября в 11:03
Арсенал спаситель Мадрида на трансферном рынке...)).
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 сентября в 10:34
Довольно рискованный трансфер, но в принципе "Арсеналу" не привыкать.
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