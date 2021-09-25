«Арсенал» интересуется Эденом Азаром

Форвард «Реала» Эден Азар может вернуться в Англию.
На 30-летнего бельгийца претендует «Арсенал». Лондонцы рассматривают вариант трансфера или аренды игрока.
Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 40 млн евро.
Ранее слухи связывали Азара с итальянским грандом.
Если уж и хотят чтоб у нас в клубе появился Азар,то пусть это будет Торган Азар! Менее травматичный, атаки организовывает не хуже брата, плюс моложе, а по цене практически одинаковы.
Если уж и хотят чтоб у нас в клубе появился Азар,то пусть это будет Торган Азар! Менее травматичный, атаки организовывает не хуже брата, плюс моложе, а по цене практически одинаковы.