«Севилья» и «Арсенал» могут обменяться игроками

Боссы «Арсенала» и «Севильи» раздумывают над тем, чтобы произвести обмен игроками.
В Испанию может отправиться форвард Александр Ляказетт, а в обратном направлении — нападающий Юссеф Эн-Несери.
Ранее к Эн-Несери проявляли интерес другие клубы АПЛ.
Боссы «Арсенала» и «Севильи» раздумывают над тем, чтобы произвести обмен игроками.
В Испанию может отправиться форвард Александр Ляказетт, а в обратном направлении — нападающий Юссеф Эн-Несери.
Ранее к Эн-Несери проявляли интерес другие клубы АПЛ.
Тут Арсеналу придется доплатитт еще мультов 20-30 за него, но хочется верить что оправдает ожидания и принесет пользу клубу
Тут Арсеналу придется доплатитт еще мультов 20-30 за него, но хочется верить что оправдает ожидания и принесет пользу клубу