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«Севилья» и «Арсенал» могут обменяться игроками

25 сентября 2021, 09:38

Боссы «Арсенала» и «Севильи» раздумывают над тем, чтобы произвести обмен игроками.

В Испанию может отправиться форвард Александр Ляказетт, а в обратном направлении — нападающий Юссеф Эн-Несери.

Ранее к Эн-Несери проявляли интерес другие клубы АПЛ.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
25 сентября в 10:32
Я, как болельщик Арсенала давно хотел, чтоб Эду и Артета обратили внимание на Эн-Несери...мне кажется он идеально подойдет на роль центрфорварда в нашей команде. Не смотря на свои габариты он с легкостью идет в обводку, может и уйти на скорости, может и продавить защитников ну и на втором этаже естественно играет отлично.
Тут Арсеналу придется доплатитт еще мультов 20-30 за него, но хочется верить что оправдает ожидания и принесет пользу клубу
Cat01
Cat01
25 сентября в 09:45
Если им пойдёт на пользу
ОПС
ОПС
25 сентября в 09:40
Раз им это выгодно то почему и нет.
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