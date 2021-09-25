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Хакими рассказал, как состоялся его уход из «Реала»

25 сентября 2021, 11:33

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими рассказал, как состоялся его уход из «Реала» в 2020 году.

Когда мне впервые позвонил Зидан, я болтал с друзьями около своего дома. Зазвонил телефон, и это оказался Зидан. Он сказал, что я буду играть в основе. Я этого не ожидал.

Я многому научился у Зидана. То, что произошло в 2020 году, не имеет к нему никакого отношения. Были другие моменты, связанные с коронавирусом. «Реал» хотел меня продать. Тогда у меня состоялся разговор с Зиданом, который останется между нами. У него была другая позиция.

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Все комментарии
протон
протон
25 сентября в 19:08
Надеюсь, что он ещё вернётся домой, отличную игру демонстрирует, да и Дани к сожалению все чаще и чаще находится в лазарете, чем на поле.
протон
протон
25 сентября в 19:07
Он залез в ту клетку, судя по кейсу Мбаппе из которой только по истечению контракта сможет уйти
Шишанутый
Шишанутый
25 сентября в 13:25
Хакими зря продали. Как он круто в Интере играл а теперь тащит Псж, забевает там больше распиареных Месськи с Неймаром и это защитник. Говорили что он не впишется в схему Реала но Псж тоже играет в 4 защитника и он отлично вписался. Тупой Перес продал его и теперь назад не вернуть. Псж его не отдаст.
Рагнарёк
Рагнарёк
25 сентября в 13:24
Потеря потерь для РМ. Уже сегодня Ашраф абсолютный топ на своей позиции. Даже в ПСЖ он выделяется и делает разницу
ЮЗИК
ЮЗИК
25 сентября в 11:37
Некрасиво поступили с ним
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