Хакими рассказал, как состоялся его уход из «Реала»

Защитник ПСЖ рассказал, как состоялся его уход из «Реала» в 2020 году.

Когда мне впервые позвонил Зидан, я болтал с друзьями около своего дома. Зазвонил телефон, и это оказался Зидан. Он сказал, что я буду играть в основе. Я этого не ожидал.

Я многому научился у Зидана. То, что произошло в 2020 году, не имеет к нему никакого отношения. Были другие моменты, связанные с коронавирусом. «Реал» хотел меня продать. Тогда у меня состоялся разговор с Зиданом, который останется между нами. У него была другая позиция.