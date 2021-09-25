Мбаппе может перейти в «Манчестер Сити»

1632554931

25 сентября 2021, 10:28

Форвард ПСЖ , которого в минувшее трансферное окно пытался подписать испанский гранд, может продолжить карьеру в Англии.

«Манчестер Сити» намерен заполучить француза «любой ценой», рассказали в подкасте Transfer Window. Стоит напомнить, что контракт Мбаппе истекает летом следующего года, поэтому футболист теоретически может достаться «горожанам» абсолютно бесплатно.

Поэтому любопытным становится то, что якобы «Сити» всё же намерен потратить деньги на трансфер Килиана и приобрести игрока этой зимой.