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Мбаппе может перейти в «Манчестер Сити»

25 сентября 2021, 10:28

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, которого в минувшее трансферное окно пытался подписать испанский гранд, может продолжить карьеру в Англии.

«Манчестер Сити» намерен заполучить француза «любой ценой», рассказали в подкасте Transfer Window. Стоит напомнить, что контракт Мбаппе истекает летом следующего года, поэтому футболист теоретически может достаться «горожанам» абсолютно бесплатно.

Поэтому любопытным становится то, что якобы «Сити» всё же намерен потратить деньги на трансфер Килиана и приобрести игрока этой зимой.

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Все комментарии
протон
протон
25 сентября в 19:19
Стиль игры ему не подойдет. Ему нужно убегаать а сити в контроль играет
8ne25qahdcjg
8ne25qahdcjg
25 сентября в 15:26
Что-то не особо верится
1bear
1bear
25 сентября в 11:48
это интересно,но неправда...
Igo0rek
Igo0rek
25 сентября в 11:19
Не нужен он в Сити. Пускай в Реал идет.
ballak144
ballak144
25 сентября в 11:16, ред.
можно ссылку на старый формат сайта, спасибо
sv_1969
sv_1969 ответ particular (раскрыть)
25 сентября в 11:14
Приветствую!Тут думаю кто больше дастЬ)))
berda2003
berda2003
25 сентября в 11:09
как в анекдоте: "... так, кто ещё невесту не тра...ал?"
Брулин
Брулин
25 сентября в 11:08
хоть и похоже на утку, но при реальном существовании этой опции Мбаппе нужно соглашаться не думая. амбициозные игроки должны пробовать себя в сильнейшей лиге мира, как ни крути.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 сентября в 10:40
Аукцион многое решит...
particular
particular
25 сентября в 10:36
Чем больше очередь желающих, тем серьёзней будут личные условия французика :) И, всё таки, пожалуй, Реал.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 сентября в 10:34
Мбаппе с шейхами поработал и поэтому он достанется именно Реалу.
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