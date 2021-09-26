«Милан» планирует в январе подписать хавбека «Атлетико» Эрреру

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26 сентября 2021, 22:55

«Милан» сделает предложение по трансферу полузащитника мадридского «Атлетико» , сообщает El Gol Digital.

По информации источника, команда Серии А надеется заполучить мексиканского игрока в январе и уже обратилась к мадридскому клубу, который не против отпустить Эктора.

Отмечается, что «Рома», «Валенсия» и «Сельта» также заинтересованы в подписании Эрреры.

Ранее сообщалось, что «Милан» интересуется хавбеком «Баварии».