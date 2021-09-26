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«Милан» планирует в январе подписать хавбека «Атлетико» Эрреру

26 сентября 2021, 22:55

«Милан» сделает предложение по трансферу полузащитника мадридского «Атлетико» Эктора Эрреры, сообщает El Gol Digital.

По информации источника, команда Серии А надеется заполучить мексиканского игрока в январе и уже обратилась к мадридскому клубу, который не против отпустить Эктора.

Отмечается, что «Рома», «Валенсия» и «Сельта» также заинтересованы в подписании Эрреры.

Ранее сообщалось, что «Милан» интересуется хавбеком «Баварии».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
27 сентября в 06:12
Как-то всё слишком гладко идёт.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
27 сентября в 03:33
Можно, почему нет?
Gahi
Gahi
27 сентября в 02:56
Хороший будет трансфер. Удачи
Zhgoon
Zhgoon
27 сентября в 00:15
Как я понимаю, ищут замену уходящему Кессье, который уже замешковался и не удивлюсь, если его вообще никто не купит даже бесплатно.
Сейчас есть Беннасер, Крунич, Тонали и Бакайоко. Из них только Тонали в форме, Беннасер хромает, Крунич вообще в атаке должен играть, а Бакайоко без Гаттузо играть не умеет.
Можно взять старика Эрреру, до конца сезона ротировать, а потом возвращаются из аренды молодые Адли и Побега. И там смотреть. Недорогая страховка.
STVA 1
STVA 1
26 сентября в 23:19
А нужен ли он им)
drug01
drug01
26 сентября в 23:07
Желаем удачи
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