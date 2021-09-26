«Милан» планирует в январе подписать хавбека «Атлетико» Эрреру

«Милан» сделает предложение по трансферу полузащитника мадридского «Атлетико» Эктора Эрреры, сообщает El Gol Digital.
По информации источника, команда Серии А надеется заполучить мексиканского игрока в январе и уже обратилась к мадридскому клубу, который не против отпустить Эктора.
Отмечается, что «Рома», «Валенсия» и «Сельта» также заинтересованы в подписании Эрреры.
Ранее сообщалось, что «Милан» интересуется хавбеком «Баварии».
Сейчас есть Беннасер, Крунич, Тонали и Бакайоко. Из них только Тонали в форме, Беннасер хромает, Крунич вообще в атаке должен играть, а Бакайоко без Гаттузо играть не умеет.
Можно взять старика Эрреру, до конца сезона ротировать, а потом возвращаются из аренды молодые Адли и Побега. И там смотреть. Недорогая страховка.
Сейчас есть Беннасер, Крунич, Тонали и Бакайоко. Из них только Тонали в форме, Беннасер хромает, Крунич вообще в атаке должен играть, а Бакайоко без Гаттузо играть не умеет.
Можно взять старика Эрреру, до конца сезона ротировать, а потом возвращаются из аренды молодые Адли и Побега. И там смотреть. Недорогая страховка.