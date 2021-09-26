«Ювентус» хочет подписать Витселя в январе

«Ювентус» рассматривает возможность подписания полузащитника дортмундской «Боруссии» Акселя Витселя в январе, сообщает Calcio Mercato.
Нынешний контракт 32-летнего игрока истекает в июне 2022 года, он может свободно договориться о предварительном контракте с любыми потенциальными претендентами, когда откроется трансферное окно.
По информации источника, «Юве» готов сделать предложение по трансферу бельгийца.
Также ранее сообщалось, что «Ювентусу» интересен хавбек «Баварии».
Зачем он тридцати двух летний нужен Юве, там своих таких хватает. Чьи-то фантазии.
Зачем он тридцати двух летний нужен Юве, там своих таких хватает. Чьи-то фантазии.