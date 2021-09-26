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«Ювентус» хочет подписать Витселя в январе

26 сентября 2021, 17:08

«Ювентус» рассматривает возможность подписания полузащитника дортмундской «Боруссии» Акселя Витселя в январе, сообщает Calcio Mercato.

Нынешний контракт 32-летнего игрока истекает в июне 2022 года, он может свободно договориться о предварительном контракте с любыми потенциальными претендентами, когда откроется трансферное окно.

По информации источника, «Юве» готов сделать предложение по трансферу бельгийца.

Также ранее сообщалось, что «Ювентусу» интересен хавбек «Баварии».

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
26 сентября в 18:22
Ну и зачем? Витсель это шаг назад для Юве.
fanliverpoolfan 777
fanliverpoolfan 777
26 сентября в 18:17
Вот такие игроки нужны юве что бы ослабить состав
shlomo
shlomo
26 сентября в 17:50
Ну при всем уважении к Акселю, он уже не усилит Юве...
Ironigor
Ironigor
26 сентября в 17:33
Очень красивая сказка.
Зачем он тридцати двух летний нужен Юве, там своих таких хватает. Чьи-то фантазии.
Caniggia
Caniggia
26 сентября в 17:15
Кто бы мог подумать, что отправившись "доигрывать" в Китай, после Зенита, бельгиец ещё успеет сделать такую удачную карьеру в Европе! И бабок китайских заработать успел и европейских топах ещё вдоволь наигрался.
ДАША Д
ДАША Д
26 сентября в 17:10
Разве что усилить скамейку запасных.
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