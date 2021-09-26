«Ювентус» хочет подписать Витселя в январе

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26 сентября 2021, 17:08

«Ювентус» рассматривает возможность подписания полузащитника дортмундской «Боруссии» в январе, сообщает Calcio Mercato.

Нынешний контракт 32-летнего игрока истекает в июне 2022 года, он может свободно договориться о предварительном контракте с любыми потенциальными претендентами, когда откроется трансферное окно.

По информации источника, «Юве» готов сделать предложение по трансферу бельгийца.

Также ранее сообщалось, что «Ювентусу» интересен хавбек «Баварии».