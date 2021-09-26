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Симеоне хочет заполучить в «Атлетико» хавбека «Спортинга» Гонсалвеша

26 сентября 2021, 21:25

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подталкивает руководство мадридского клуба подписать Педру Гонсалвеша из «Спортинга», сообщает Fichajes.

23-летний атакующий полузащитник сыграл решающую роль в победе лиссабонского клуба в чемпионате в прошлом сезоне и забил четыре гола в пяти матчах в этом сезоне.

По информации источника, Симеоне считает, что Педру был бы отличным усилением для «матрасников». Ожидается, что трансфер будет стоить не менее 50 миллионов евро.

В начале года сообщалось об интересе к Педру со стороны другого европейского топ-клуба.

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Все комментарии
galem72
galem72
27 сентября в 10:55
Статистика у него, конечно, бешеная, но Семён не умеет юзать таких шустриков. С его тактикой ему нужен товар с физикой, а не креативом. Фелиш за 120 млн у него уже задубел.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
27 сентября в 05:12
Хороший игрок.
ДСА
ДСА
27 сентября в 05:05
Спортинг очень хорошо заработает на этом игроке.
amhmyuxzz5ca
amhmyuxzz5ca
27 сентября в 04:55
Весьма неплохой игрок
ОПС
ОПС
27 сентября в 04:23
Раз главному надо, значит будет.
A.S.A
A.S.A
26 сентября в 23:18
Гонсалвеша к нам в Арсенал бы. Отличный игрок и пас и удар все при нем. Думаю матрасникам повезет с ним, тем более Симеоне умеет раскрывать и использовать сильные качества игроков
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
26 сентября в 23:08
Гонсалвеш ушел из стана «волков» в Июне 2019 года. Педру Гонсалвеш был игроком Вулверхэмптона. Так почему он не играет в Англии? Он далеко не первый игрок, которого продали из-за отсутствия перспектив — вспомним только Челси и продажи Де Брёйне, Лукаку и Матича. Его называют новым Бруну Фернандешем. Ему 23 года. Он — лучший нападающий португальской лиги. Его сватают в лучшие клубы мира. Играя за Спортинг, в прошлом сезоне "набирал" - 18 выходов, 14 голов, 2 ассиста. Что тут скажешь? В Англии не всегда легко играть в этом возрасте, даже если игрок очень талантлив. Адама Траоре(воспитанник Барсы) после ухода из Барселоны, начал быстро качать мышцы. Если вы посмотрите Адама 2015-ом и сейчас - большая(большущая) разница. Так что, Атлетико, а именно - Атлетико Диего Симеоне, очень хороший вариант для него. Удачи. Думаю мы еще увидим его в Топ-5.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 сентября в 22:46
Хорошая статистика,забивной!
ЮЗИК
ЮЗИК
26 сентября в 22:11
Значить нужный игрок
Kostya P.
Kostya P.
26 сентября в 21:38
Не многовато ли хавбеков будет у Атлетико?
mihaluch
mihaluch
26 сентября в 21:33
Педру явно будет не лишним в Атлетико.
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