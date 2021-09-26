Симеоне хочет заполучить в «Атлетико» хавбека «Спортинга» Гонсалвеша

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подталкивает руководство мадридского клуба подписать Педру Гонсалвеша из «Спортинга», сообщает Fichajes.
23-летний атакующий полузащитник сыграл решающую роль в победе лиссабонского клуба в чемпионате в прошлом сезоне и забил четыре гола в пяти матчах в этом сезоне.
По информации источника, Симеоне считает, что Педру был бы отличным усилением для «матрасников». Ожидается, что трансфер будет стоить не менее 50 миллионов евро.
В начале года сообщалось об интересе к Педру со стороны другого европейского топ-клуба.