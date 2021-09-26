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Спортдиректор «Баварии»: «Интерес к Рюдигеру? Мы хорошо укомплектованы»

26 сентября 2021, 22:08

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал слухи о том, что мюнхенский клуб планирует подписать защитника «Челси» Антонио Рюдигера.

Это не нормально, когда мы говорим об игроках, которые играют в других клубах. Нагельсманн сказал о нем на пресс-конференции, но он тренер, который видит много игроков — так почему бы ему не оценить Рюдигера и не рассказать о его сильных сторонах?

Мы действительно хорошо укомплектованы на позиции центрального защитника. Мы очень хорошо укрепились и привлекли лучшего игрока — Дайота Упамекано, Люка Эрнандес тоже здесь, Танги Ньянзу, Бенжамен Павар также может играть эту роль — мы действительно очень, очень хорошо укомплектованы.

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Все комментарии
6wkprvj9madg
6wkprvj9madg
27 сентября в 06:04
Это не уровень Баварии
mihaluch
mihaluch
27 сентября в 02:11
Вот и славно что хорошо укомплектованы.
1bear
1bear
26 сентября в 23:39
так это агенты виноваты во всех слухах,нужно же зарабатывать....
ЮЗИК
ЮЗИК
26 сентября в 23:14
У Баварии самые продуманные покупки
протон
протон
26 сентября в 22:17
и зачем эта посредственность Баварии? по сути на топ уровне он провел лишь один сезон, когда Челси взял ЛЧ, все остально что за клуб что за сборную он привозчик, тем более ему 29 лет, у Баварии есть более топовые и молодые Упамекано и Эрнандес, есть перспективный Куасси, есть Зюле набирающий форму, есть Павар способный сыграть в центре обороны
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