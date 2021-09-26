Спортдиректор «Баварии»: «Интерес к Рюдигеру? Мы хорошо укомплектованы»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» прокомментировал слухи о том, что мюнхенский клуб планирует подписать защитника «Челси» .

Это не нормально, когда мы говорим об игроках, которые играют в других клубах. Нагельсманн сказал о нем на пресс-конференции, но он тренер, который видит много игроков — так почему бы ему не оценить Рюдигера и не рассказать о его сильных сторонах?

Мы действительно хорошо укомплектованы на позиции центрального защитника. Мы очень хорошо укрепились и привлекли лучшего игрока — Дайота Упамекано, Люка Эрнандес тоже здесь, Танги Ньянзу, Бенжамен Павар также может играть эту роль — мы действительно очень, очень хорошо укомплектованы.