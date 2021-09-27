«Челси» предлагал 100 млн евро за вингера «Ювентуса»

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза мог оказаться в «Челси».
В летнее трансферное окно лондонский клуб предложил 100 млн евро за переход 23-летнего футболиста, однако сразу же получил отказ. Руководство «Ювентуса» считает Кьезу неприкосновенным. В январе или следующим летом «Челси» снова попытается осуществить трансфер вингера, борьбу за которого тоже ведут «Ливерпуль» и «Бавария».
Безусловно игрок на фоне увядшего Юве отличный.но АПЛ это совсем другая галактика,где надо соображать быстрее скорости звука. Рисковать такими деньгами никто не будет,ну разве что поговорить.
Безусловно игрок на фоне увядшего Юве отличный.но АПЛ это совсем другая галактика,где надо соображать быстрее скорости звука. Рисковать такими деньгами никто не будет,ну разве что поговорить.
Поиграится и найдут нового любимчика. )
Поиграится и найдут нового любимчика. )