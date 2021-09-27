«Челси» предлагал 100 млн евро за вингера «Ювентуса»

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27 сентября 2021, 09:38

Вингер «Ювентуса» мог оказаться в «Челси».

В летнее трансферное окно лондонский клуб предложил 100 млн евро за переход 23-летнего футболиста, однако сразу же получил отказ. Руководство «Ювентуса» считает Кьезу неприкосновенным. В январе или следующим летом «Челси» снова попытается осуществить трансфер вингера, борьбу за которого тоже ведут «Ливерпуль» и «Бавария».