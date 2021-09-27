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«Челси» предлагал 100 млн евро за вингера «Ювентуса»

27 сентября 2021, 09:38

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза мог оказаться в «Челси».

В летнее трансферное окно лондонский клуб предложил 100 млн евро за переход 23-летнего футболиста, однако сразу же получил отказ. Руководство «Ювентуса» считает Кьезу неприкосновенным. В январе или следующим летом «Челси» снова попытается осуществить трансфер вингера, борьбу за которого тоже ведут «Ливерпуль» и «Бавария».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ mihaluch (раскрыть)
27 сентября в 21:45
Юве может высоко ценить и уборщиков туалетов,да толку то от этого.
Безусловно игрок на фоне увядшего Юве отличный.но АПЛ это совсем другая галактика,где надо соображать быстрее скорости звука. Рисковать такими деньгами никто не будет,ну разве что поговорить.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
27 сентября в 21:42
Юве уже не знает,кому втри дорого впарить свои нелеквиды. Мансити хотел подписать Щесного за 300 лямов,но Юве отказала,потому что вся клубная игра строится вокруг Вольцеха.
протон
протон
27 сентября в 18:11
Правильно что отказали, отдать Кьезу в такой форме значит досрочно попрощаться с амбициями на ЛЧ.
h8you
h8you ответ mihaluch (раскрыть)
27 сентября в 13:17
если грилишей за 120 продают,то Кьеза 150 стоит
h8you
h8you
27 сентября в 13:17
Дибалу берите за 70
mihaluch
mihaluch
27 сентября в 10:01
Высоко Юве ценит Кьезу.
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
27 сентября в 09:57
К бабке гадалке не ходить.
Поиграится и найдут нового любимчика. )
jxz5dzazwnq7
jxz5dzazwnq7
27 сентября в 09:53
Что-то дороговато за него
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
27 сентября в 09:51
Даже на любимчиков есть цена
Ironigor
Ironigor
27 сентября в 09:50
Да конечно, любимчик.
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