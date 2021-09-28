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«Наполи» оценивает Осимхена в 120 млн евро

28 сентября 2021, 14:12

Рыночная стоимость Виктора Осимхена резко возросла с момента его перехода в «Наполи», сообщает Calcio Mercato.

«Адзурри» заполучили 22-летнего игрока из «Лилля» в июле 2020 года за 70 млн евро, с тех пор он забил 14 голов в 29 матчах Серии А.

Четыре из этих голов были забиты в первых пяти матчах Осимхена за «Наполи» в текущем сезоне. По информации источника, «синие» оценивают Виктора в 120 миллионов евро.

Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны четырех европейских топ-клубов.

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Все комментарии
протон
протон
28 сентября в 21:05
Осимхена берут в старт 100% (стоимость трана это подтверждает лишний раз) как замену для Милика.
Сам Милик уходит в это ТО, т. к. не продлевает контракт. То ли Лаурентис, то ли Гаттузо это подтверждал.
dzvinka
dzvinka
28 сентября в 20:27
дада, конечно, Кулибали тоже в 150 оценивали)))
и че там как, наварились?)) ахахаха
Garrincha58
Garrincha58
28 сентября в 18:08
стоит только забить несколько мячей подряд и цена увеличивается в два раза может тогда Агаларов тоже стоит лямов 20
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
28 сентября в 16:24
Рано, очень рано🤔
КЭТиК
КЭТиК
28 сентября в 15:05
Вчера был по 90, сегодня уже по 120.
mihaluch
mihaluch
28 сентября в 14:35
Как узнают цену интерес сразу пропадёт.
Ice van Reed
Ice van Reed
28 сентября в 14:21
Кулибали за 150 уже продали, теперь пора и Осимхена за 120
Сидор новый
Сидор новый
28 сентября в 14:15
Цены стали просто заоблачные
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