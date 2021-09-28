«Наполи» оценивает Осимхена в 120 млн евро

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28 сентября 2021, 14:12

Рыночная стоимость резко возросла с момента его перехода в «Наполи», сообщает Calcio Mercato.

«Адзурри» заполучили 22-летнего игрока из «Лилля» в июле 2020 года за 70 млн евро, с тех пор он забил 14 голов в 29 матчах Серии А.

Четыре из этих голов были забиты в первых пяти матчах Осимхена за «Наполи» в текущем сезоне. По информации источника, «синие» оценивают Виктора в 120 миллионов евро.

Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны четырех европейских топ-клубов.