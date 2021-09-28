«Наполи» оценивает Осимхена в 120 млн евро

Рыночная стоимость Виктора Осимхена резко возросла с момента его перехода в «Наполи», сообщает Calcio Mercato.
«Адзурри» заполучили 22-летнего игрока из «Лилля» в июле 2020 года за 70 млн евро, с тех пор он забил 14 голов в 29 матчах Серии А.
Четыре из этих голов были забиты в первых пяти матчах Осимхена за «Наполи» в текущем сезоне. По информации источника, «синие» оценивают Виктора в 120 миллионов евро.
Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны четырех европейских топ-клубов.
Сам Милик уходит в это ТО, т. к. не продлевает контракт. То ли Лаурентис, то ли Гаттузо это подтверждал.
Сам Милик уходит в это ТО, т. к. не продлевает контракт. То ли Лаурентис, то ли Гаттузо это подтверждал.
и че там как, наварились?)) ахахаха
и че там как, наварились?)) ахахаха