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«Вест Хэм» и «Ливерпуль» заинтересовались форвардом «Реала»

28 сентября 2021, 13:22

Форвард «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в Англии.

К 23-летнему футболисту проявляют интерес «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 млн евро.

Контракт серба рассчитан до лета 2025 года.

Ранее слухи связывали Йовича с другим клубом из АПЛ.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
28 сентября в 16:01
Не секрет, что Ливерпулю не хватает глубины в атаке(травмы и т.п.). Нам нужен план Б . Необходимо ввести нападающего. Ливеру следует рассмотреть вопрос о предоставлении кредита Луке Йовичу на фоне заявлений о том, что Эвертон делает то же самое. В свои 23 года у него все еще есть достаточно времени, чтобы раскрыть потенциал, который мы видели, когда он был в Айнтрахте во Франкфурте(он забил 17 голов в своем последнем сезоне в Бундеслиге).
Если он будет доступен во второй половине сезона, он может значительно превзойти Дивока Ориги. Вдобавок его массивное физическое присутствие могло предложить нечто иное, когда нам понадобится план Б. В краткосрочной перспективе это может быть относительно безопасное и дешевое решение. Я за!
VeniaminS
VeniaminS
28 сентября в 13:54
значит понравился.
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