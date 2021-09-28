«Вест Хэм» и «Ливерпуль» заинтересовались форвардом «Реала»

Форвард «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в Англии.
К 23-летнему футболисту проявляют интерес «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 млн евро.
Контракт серба рассчитан до лета 2025 года.
Ранее слухи связывали Йовича с другим клубом из АПЛ.
Если он будет доступен во второй половине сезона, он может значительно превзойти Дивока Ориги. Вдобавок его массивное физическое присутствие могло предложить нечто иное, когда нам понадобится план Б. В краткосрочной перспективе это может быть относительно безопасное и дешевое решение. Я за!
Если он будет доступен во второй половине сезона, он может значительно превзойти Дивока Ориги. Вдобавок его массивное физическое присутствие могло предложить нечто иное, когда нам понадобится план Б. В краткосрочной перспективе это может быть относительно безопасное и дешевое решение. Я за!