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«Барселона» рассматривает вариант с подписанием Рафиньи из «Лидса»

28 сентября 2021, 12:56

«Барселона» следит за прогрессом бразильского нападающего «Лидса» Рафиньи.

По информации источника, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием 24-летнего игрока в одно из предстоящих трансферных окон. Отмечается, что «Барса» ищет усиления своей атаки на флангах, так как проблемы с физической подготовкой Усмана Дембеле приводят к дефициту в атакующих действиях.

Ранее сообщалось об интересе к Рафинье со стороны другого европейского топ-клуба.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
28 сентября в 15:48
Бывший полузащитник Лидса Дэвид Норрис считает, что удержание Рафиньи во время трансферного окна может стать ключевым моментом в сезоне Лидса. Рафинья перешел в Лидс из Ренна в прошлом году и показал себя звездой в становлении, забивая голы и подсчитывая голевые передачи. Однако летом ходили слухи, что на него смотрят такие команды, как Ливер, Ман Сити и МЮ. В конце концов Лидсу удалось удержать его. Норрис сказал: «Здорово, что он все еще в Лидсе, и это может быть разницей в том, какой сезон у них будет, из-за того эффекта, который он оказывает, и того, каким игроком он является. Это будет интересный сезон, и я понятия не имею, чем закончится. Я знаю, что некоторые фанаты достаточно счастливы, чтобы просто не спать.
Если бы они потеряли его, они бы точно оказались в нижней части таблицы
Хороший вариант для Барсы, но думаю Лидс поднимет ставки, и Барса не захочет. А может быть это просто слухи...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 сентября в 12:57
Это былбы хороший трансфер!
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