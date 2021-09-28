«Барселона» рассматривает вариант с подписанием Рафиньи из «Лидса»

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28 сентября 2021, 12:56

«Барселона» следит за прогрессом бразильского нападающего «Лидса» Рафиньи.

По информации источника, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием 24-летнего игрока в одно из предстоящих трансферных окон. Отмечается, что «Барса» ищет усиления своей атаки на флангах, так как проблемы с физической подготовкой Усмана Дембеле приводят к дефициту в атакующих действиях.

Ранее сообщалось об интересе к Рафинье со стороны другого европейского топ-клуба.