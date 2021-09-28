«Барселона» рассматривает вариант с подписанием Рафиньи из «Лидса»

«Барселона» следит за прогрессом бразильского нападающего «Лидса» Рафиньи.
По информации источника, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием 24-летнего игрока в одно из предстоящих трансферных окон. Отмечается, что «Барса» ищет усиления своей атаки на флангах, так как проблемы с физической подготовкой Усмана Дембеле приводят к дефициту в атакующих действиях.
Ранее сообщалось об интересе к Рафинье со стороны другого европейского топ-клуба.
Если бы они потеряли его, они бы точно оказались в нижней части таблицы
Хороший вариант для Барсы, но думаю Лидс поднимет ставки, и Барса не захочет. А может быть это просто слухи...
Если бы они потеряли его, они бы точно оказались в нижней части таблицы
Хороший вариант для Барсы, но думаю Лидс поднимет ставки, и Барса не захочет. А может быть это просто слухи...