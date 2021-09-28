«Ливерпуль» готов потратить 117 млн евро на трансфер Беллингхэма

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28 сентября 2021, 13:44

«Ливерпуль» лидирует в гонке за трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» , сообщает Goal со ссылкой на Daily Star.

Ожидается, что сделка по переходу может обойтись мерсисайдцам примерно в 100 миллионов фунтов (117 млн евро). Отмечается, что владельцы «Ливерпуля» готовы потратить большие деньги на 18-летнего хавбека, которым также интересуется «Манчестер Юнайтед».

Контракт Джуда с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года.