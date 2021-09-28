«Ливерпуль» готов потратить 117 млн евро на трансфер Беллингхэма

«Ливерпуль» лидирует в гонке за трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингхэма, сообщает Goal со ссылкой на Daily Star.
Ожидается, что сделка по переходу может обойтись мерсисайдцам примерно в 100 миллионов фунтов (117 млн евро). Отмечается, что владельцы «Ливерпуля» готовы потратить большие деньги на 18-летнего хавбека, которым также интересуется «Манчестер Юнайтед».
Контракт Джуда с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года.
Ладно это уже совсем другая история. А жаль.
Всем Добра !!!
Ладно это уже совсем другая история. А жаль.
Всем Добра !!!