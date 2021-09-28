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«Ливерпуль» готов потратить 117 млн евро на трансфер Беллингхэма

28 сентября 2021, 13:44

«Ливерпуль» лидирует в гонке за трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингхэма, сообщает Goal со ссылкой на Daily Star.

Ожидается, что сделка по переходу может обойтись мерсисайдцам примерно в 100 миллионов фунтов (117 млн евро). Отмечается, что владельцы «Ливерпуля» готовы потратить большие деньги на 18-летнего хавбека, которым также интересуется «Манчестер Юнайтед».

Контракт Джуда с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
28 сентября в 20:23
это перебор, максимум 50, и то 20 из них ради паспорта англицкого))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ shlomo (раскрыть)
28 сентября в 19:41
светлокожий Мбаппе
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ fanliverpoolfan 777 (раскрыть)
28 сентября в 19:38
то что бы МЮ подороже продать,ждём ещё драйв от МС.
311
311
28 сентября в 19:32
В итоге продадут в Баварию за сорокет!)
fanliverpoolfan 777
fanliverpoolfan 777
28 сентября в 17:49
Не нужен нам этот бегунок копия Стерлинга, лучше Кертиса и Эллиота наигрывать
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
28 сентября в 16:44, ред.
Беллингхэм уже сыграл 55 матчей за Дортмунд в возрасте всего 18 лет и трех месяцев, и он намного старше своих лет как одна из крупнейших футбольных звезд. Это превысит клубный рекорд в размере 75 миллионов фунтов стерлингов, уплаченный за ван Дейка три года назад, что само по себе было вдохновляющим подписанием. Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон считает, что игрок Боруссии Дортмунд Беллингхэм обладает «всеми качествами, чтобы быть лучшим игроком» и «на много миль опережает» капитана Ливерa в том же возрасте. Беллингхэм блестяще выступил в своем первом соревновательном старте за Англию с Хендерсоном рядом с ним в полузащите в воскресенье, когда «Три льва» обошли Андорру со счетом 4:0 в квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года. Он уже стал самым молодым игроком Англии на крупном турнире после своих выступлений в преддверии финала Евро-2020 и играл главную роль за Дортмунд в Бундеслиге в качестве основного игрока под руководством нового главного тренера Марко Роуза в начале 2021/22 года. Хендерсон считает, что Беллингхэм может достичь вершины. Я сначала не верил что он придет в Ливер, но вполне возможно, что наш капитан поговорил с ним, и посоветовал присоединиться к Ливерпулю. Я конечно за! Салах и Мане не будут играть так, как сейчас играют, 4-5 лет спустя. А он будущее.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Cayman (раскрыть)
28 сентября в 16:32
Это все равно копейки
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ A.S.A (раскрыть)
28 сентября в 16:31
Гетце за 37 это смешные деньги ,даже в 14 году .Как собственно и за Хумелса
A.S.A
A.S.A ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
28 сентября в 15:44
Гетце в сезоне 13/14 продали в Баварию за 37 млн, через год бесплатно упустили Лёву в туже самую Баварию. В сезоне 16/17 продали в Баварию Хумельса за 35 мультов, но в свою очередь вернули Гетце за 22 млн...и в этом же сезоне продали Мхитаряна в МЮ за 42 млн а брали его из Шахтера за 27.... Обаму взяли из Сент Этьена всего за 13 млн, Усмана Дембеле из Ренна за 27 млн....а продали одного за 60 + млн, второго 130+(помоему)....Санчо взяли за 7 млн, а продали почти за 90....
Так что в Дортмунде упустили только Леву, ну и пару провальных трансферов в лице Имобилле, Шюрле и Ярмоленко(только они пришли на ум)
Cayman
Cayman ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
28 сентября в 15:12
Бесплатно только Лева, за Гетце 25 , за Хумелся 30
Ironigor
Ironigor ответ A.S.A (раскрыть)
28 сентября в 14:39
Сто процентов, клуб штампующий деньги 💰💰💰, за счёт правильной внутренней политики и отличной работы скаутов . Достойно подражания для наших клубов. Тоже самое можно сказать и про Аякс и систему команд компании Ред Булла . Уж очень отлаженный механизм у Ред Булла по всему миру ,огромное количество команд курирующих этой компанией, вплоть до Формулы 1 . Вот где нужно и просто необходимо учиться и брать пример нашему РФС.
Ладно это уже совсем другая история. А жаль.
Всем Добра !!!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ A.S.A (раскрыть)
28 сентября в 14:23
А почему ты привел пример одного Санчо ? Бесплатно забрали Леву ,Бесплатно забрали Гетце ,Хумелся тоже то ли бесплатно то ли за копейки ,хорошо божит .И не факт что этого бесплатно не заберут
A.S.A
A.S.A
28 сентября в 14:12
Боруссия просто божит на трансферном рынке....берет игроков за копейки а продает за космические деньги! Продали Санчо, на очереди Холланд и Беллинхэм...на их место обязательно возьмут какого нибудь юнца(к примеру Мадуэке из ПСВ) за условные 25-30 млн...и снова продадут за 100+мультов
КЭТиК
КЭТиК
28 сентября в 14:03
Боруссия похоже точно согласится.
shlomo
shlomo
28 сентября в 13:50
За 18 летнего столько????... что то значит увидели в нем...
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