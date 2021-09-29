ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

«Объяснить это сложно». Анчелотти — после поражения от «Шерифа» в ЛЧ

29 сентября 2021, 08:43
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями после поражения от «Шерифа» (1:2) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

Мы не просто обеспокоены, нас раздражает эта ситуация. Мы проиграли из-за небольших нюансов, хотя команда играла хорошо. В атаке мы и не могли сыграть еще лучше, но объяснить это сложно.

Это нам урок на будущее. Мы не заслуживали поражения. Мы создавали моменты, их хватало. Возможности были и у вышедшего на замену Йовича. Думаю, в итоге все просто сложилось в плюс им и в минус нам.

Мы потеряли три очка, и ситуация в группе становится более запутанной. Надо побеждать в следующем матче.

Также матч оценил главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб.

Все новости
Мбаппе: «Я просил ПСЖ отпустить меня летом»
Сегодня, 13:28 Комментарии10
Нагельсманн: «Поражение от „Айнтрахта“ было совершенно необязательным»
Сегодня, 10:07 Комментарии8
Трой Дини рассказал, что его отец возил в багажнике наркоторговца
Вчера, 13:46 Комментарии7
Яя Туре: «Я буду доступен для „Барселоны“ в любое время»
Вчера, 10:53 Комментарии11
Бывший игрок ПСЖ: «Неймару дали свободу, а он стал избалованным парнем»
Вчера, 10:34 Комментарии26
Пике: «„Барселона“ может играть 3 часа и не забить гол»
Вчера, 09:55 Комментарии10
Сортировать
Все комментарии
League1
League1 ответ Futurista (раскрыть)
29 сентября в 17:44
Курить полезно. Курильщики меньше страдают от коронавируса, никогда не болеют болезнью Альцгеймера...
протон
протон
29 сентября в 17:43
Ты судишь игру моей команды, но делаешь это без уважения...
Incredulous
Incredulous
29 сентября в 16:57
Есть такая традиция у Реала, проигрывать аутсайдерам на груповом этапе ЛЧ.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
29 сентября в 11:08
Шериф победил в лучших традициях вестерна
Caniggia
Caniggia
29 сентября в 09:48
Шериф: Интер (Милан), вы ещё не прошли проверку молдавским Шерифом? Тогда мы идём к вам!
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
29 сентября в 09:47
А курить то вредно)...вылетит Шериф из группы...здоровья на следующие подвиги не хватит...
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
29 сентября в 09:41
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 сентября в 09:38
Многие желали получить "Шерифа" в свою группу - разочарованию не было предела:
ОПС
ОПС
29 сентября в 09:28
Думали, что будет легкая прогулочка. Вот и прогулялись до баранки.
Lewa2708
Lewa2708
29 сентября в 09:12
В составе Шерифа играли игроки, пришедшие в течение одного года. Всего за год крепкую команду собрали. Красавцы
VeniaminS
VeniaminS
29 сентября в 09:04
Понадеялись на легкую прогулку,вот и получили банан.
Djebrael
Djebrael
29 сентября в 09:02
Шерифу наверное нужнее....
Конкурс бот
Конкурс бот
29 сентября в 09:00
Sosna69 больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 53. Поздравляем! Лига чемпионов 2021/2022
shlomo
shlomo
29 сентября в 08:58
Тут и объяснять ничего не надо....счет на табло...
ДАША Д
ДАША Д
29 сентября в 08:55
Просто до игры уже считали победу в кармане.
нечитайло
нечитайло
29 сентября в 08:54
Шерифу дадут звание героев
xu2zw9k9tvzs
xu2zw9k9tvzs
29 сентября в 08:51
Даже поверить в это сложно
mihaluch
mihaluch
29 сентября в 08:47
Шерифу в этом матче улыбнулась удача.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100