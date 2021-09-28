Жоржиньо: «К „Ювентусу“ нужно относиться с огромным уважением» .

Полузащитник «Челси» Жоржиньо прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
«Ювентус» — отличная команда с великой историей. Для меня это будет особенный матч. Итальянец, выступающий за английскую команду, будет играть против итальянского клуба.
К «Ювентусу» нужно относиться с огромным уважением, несмотря на то, что в Серии А сейчас у них дела идут не очень.
Ранее стало известно, что данную встречу пропустят два ключевых игрока «Юве».
«Ювентус» — отличная команда с великой историей . И тут спорить совсем бесполезно. Но тут надо исходить из сегодняшних реалий . И тут конечно же есть много проблем с учётом игры и турнирного положения команды. Многие болельщики Юве почему-то были рады новости о том что Рон покидает команду и наконец-то команда заиграет в более зрелищный футбол. Ну вот случилось то , что Рон уйдя в Манчестер Юнайтед продолжает свою голевую фиерию и продолжает ставить новые рекорды в том клубе где стал настоящим кумиром миллионов болельщиков футбола и легендарным футболистом . Ну и отдельная тема взаимоотношений между великим тренером Аллегри который принял команду Юве и Роном который покинул клуб. И что-то не видно что Юве с Дибалой заиграл лучше чем когда в Юве играл Роналдо. Вроде бы и ждали Аллегри с огромной радостью и надеждой , но пока так и нет игры у Юве. Надеюсь что в скором времени всё наладится и команда заиграет в своём стиле и будет продолжать радовать своих болельщиков.
Но а в завтрашнем матче думаю Юве при всей моей симпатии к клубу, должна при своих болельщиках сделать невозможное и попытаться сыграть достойно.
Хотя и Челси является одной из моих любимых команд.
Да и пусть победит сильнейший, а лучше пусть сыграют в ничью , что очень даже вероятнее всего !!!
Будем делать посмотреть !!! Удачи и самое главное чтобы без травм !!! Всем Добра !!!
«Ювентус» — отличная команда с великой историей . И тут спорить совсем бесполезно. Но тут надо исходить из сегодняшних реалий . И тут конечно же есть много проблем с учётом игры и турнирного положения команды. Многие болельщики Юве почему-то были рады новости о том что Рон покидает команду и наконец-то команда заиграет в более зрелищный футбол. Ну вот случилось то , что Рон уйдя в Манчестер Юнайтед продолжает свою голевую фиерию и продолжает ставить новые рекорды в том клубе где стал настоящим кумиром миллионов болельщиков футбола и легендарным футболистом . Ну и отдельная тема взаимоотношений между великим тренером Аллегри который принял команду Юве и Роном который покинул клуб. И что-то не видно что Юве с Дибалой заиграл лучше чем когда в Юве играл Роналдо. Вроде бы и ждали Аллегри с огромной радостью и надеждой , но пока так и нет игры у Юве. Надеюсь что в скором времени всё наладится и команда заиграет в своём стиле и будет продолжать радовать своих болельщиков.
Но а в завтрашнем матче думаю Юве при всей моей симпатии к клубу, должна при своих болельщиках сделать невозможное и попытаться сыграть достойно.
Хотя и Челси является одной из моих любимых команд.
Да и пусть победит сильнейший, а лучше пусть сыграют в ничью , что очень даже вероятнее всего !!!
Будем делать посмотреть !!! Удачи и самое главное чтобы без травм !!! Всем Добра !!!
Дибала забил первый гол после победы Юве над Сампдорией со счетом 3:2 в воскресенье, но покинул поле через 10 минут в слезах после того, как внезапно подтянулся и схватился за заднюю часть ноги. Это была еще одна неубедительная победа Ювентуса и только вторая в чемпионате в этом сезоне. Защите «Бьянконери» предстоит более суровое испытание со стороны Ромелу Лукаку и атаки Челси в матче группы H. Так что Челси мотивирован после поражения, а Юве что-то много пропускает...Тактика Тухеля думаю сраборает в этом матче и Челси победит. Хотя, все возможно. Но все-таки разум говорит, что Челси победит, а интуиция говорит что Юве забьет.
Дибала забил первый гол после победы Юве над Сампдорией со счетом 3:2 в воскресенье, но покинул поле через 10 минут в слезах после того, как внезапно подтянулся и схватился за заднюю часть ноги. Это была еще одна неубедительная победа Ювентуса и только вторая в чемпионате в этом сезоне. Защите «Бьянконери» предстоит более суровое испытание со стороны Ромелу Лукаку и атаки Челси в матче группы H. Так что Челси мотивирован после поражения, а Юве что-то много пропускает...Тактика Тухеля думаю сраборает в этом матче и Челси победит. Хотя, все возможно. Но все-таки разум говорит, что Челси победит, а интуиция говорит что Юве забьет.