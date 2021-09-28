Жоржиньо: «К „Ювентусу“ нужно относиться с огромным уважением» .

Полузащитник «Челси» Жоржиньо прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Ювентус» — отличная команда с великой историей. Для меня это будет особенный матч. Итальянец, выступающий за английскую команду, будет играть против итальянского клуба.

К «Ювентусу» нужно относиться с огромным уважением, несмотря на то, что в Серии А сейчас у них дела идут не очень.