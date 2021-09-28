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Жоржиньо: «К „Ювентусу“ нужно относиться с огромным уважением»

28 сентября 2021, 14:02
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник «Челси» Жоржиньо прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Ювентус» — отличная команда с великой историей. Для меня это будет особенный матч. Итальянец, выступающий за английскую команду, будет играть против итальянского клуба.

К «Ювентусу» нужно относиться с огромным уважением, несмотря на то, что в Серии А сейчас у них дела идут не очень.

Ранее стало известно, что данную встречу пропустят два ключевых игрока «Юве».

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ juvenale (раскрыть)
28 сентября в 18:24
Они могут забивать с углового. Мастеров хватает, необязательно нападающий.
juvenale
juvenale ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
28 сентября в 18:18
У Ювентуса не будет двух основных форвардов
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
28 сентября в 17:35
Всё верно. При всех проблемах можем отстоять ничейку, а когда пара основных форвардов подтянется, то будем на выезде пенсов хлопать.
Хотя и Кин с Кьезой могут себя проявить. Кьеза как раз сможет сыграть на своей позиции, а не где попало, как с самого старта при Аллегри.
David Young
David Young
28 сентября в 17:07
Я согласен с Жоржиньо.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
28 сентября в 17:06, ред.
Выздоравливающий в Серии А гигантский Ювентус встретится с чемпионом Европы Челси. Однако проблемы Ювентуса усугубились, поскольку ключевой форвард Пауло Дибала получил травму и пропустит домашний матч с Челси.
Дибала забил первый гол после победы Юве над Сампдорией со счетом 3:2 в воскресенье, но покинул поле через 10 минут в слезах после того, как внезапно подтянулся и схватился за заднюю часть ноги. Это была еще одна неубедительная победа Ювентуса и только вторая в чемпионате в этом сезоне. Защите «Бьянконери» предстоит более суровое испытание со стороны Ромелу Лукаку и атаки Челси в матче группы H. Так что Челси мотивирован после поражения, а Юве что-то много пропускает...Тактика Тухеля думаю сраборает в этом матче и Челси победит. Хотя, все возможно. Но все-таки разум говорит, что Челси победит, а интуиция говорит что Юве забьет.
Ironigor
Ironigor
28 сентября в 14:27
Жоржиньо: «К „Ювентусу“ нужно относиться с огромным уважением» .
«Ювентус» — отличная команда с великой историей . И тут спорить совсем бесполезно. Но тут надо исходить из сегодняшних реалий . И тут конечно же есть много проблем с учётом игры и турнирного положения команды. Многие болельщики Юве почему-то были рады новости о том что Рон покидает команду и наконец-то команда заиграет в более зрелищный футбол. Ну вот случилось то , что Рон уйдя в Манчестер Юнайтед продолжает свою голевую фиерию и продолжает ставить новые рекорды в том клубе где стал настоящим кумиром миллионов болельщиков футбола и легендарным футболистом . Ну и отдельная тема взаимоотношений между великим тренером Аллегри который принял команду Юве и Роном который покинул клуб. И что-то не видно что Юве с Дибалой заиграл лучше чем когда в Юве играл Роналдо. Вроде бы и ждали Аллегри с огромной радостью и надеждой , но пока так и нет игры у Юве. Надеюсь что в скором времени всё наладится и команда заиграет в своём стиле и будет продолжать радовать своих болельщиков.
Но а в завтрашнем матче думаю Юве при всей моей симпатии к клубу, должна при своих болельщиках сделать невозможное и попытаться сыграть достойно.
Хотя и Челси является одной из моих любимых команд.
Да и пусть победит сильнейший, а лучше пусть сыграют в ничью , что очень даже вероятнее всего !!!
Будем делать посмотреть !!! Удачи и самое главное чтобы без травм !!! Всем Добра !!!
Romeo 777
Romeo 777
28 сентября в 14:23
Любой клуб необходимо уважать.
Вoлхв
Вoлхв
28 сентября в 14:18
Этот Юве вы должны вторым составом обыгрывать...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 сентября в 14:03
Это уже не тот Ювентус чтоб его бояться
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