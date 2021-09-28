Тренер «Мальме»: «Дзюба широко известен не только в России»

Наставник «Мальме» Йон-Даль Томассон порассуждал о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
Мы уже прошли четыре раунда, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это не Лига Европы, это гораздо выше уровнем. «Зенит» — русский чемпион, очень опытная команда, которая много играла в еврокубках. Так что нас ждет серьезная игра. Матчи в Лиге чемпионов для нас бонусные. Здесь мы получаем опыт.
У «Зенита» два прекрасных форварда, которые могут играть вместе. Дзюба широко известен не только в России. Плюс у них есть много хороших бразильцев. Понятно, что завтра они будут атаковать наши ворота. Но мы постараемся их огорчить.
- Российский клуб играет в ЕК, а тем более в ЛЧ. Ну и почему бы не поболеть за него? Ведь баллы в копилку России в рейтинге УЕФА приносит каждая команда из РФ!
- Лично я - болельщик "Зенита". Но в ЕК болею за всех "наших"! Которых, к сожалению, с каждым годом всё меньше и меньше... Нам, российским болельщикам, надо быть единым целым и с нашими клубами, и друг с другом! Только тогда можно рассчитывать на победу!
- Вон Европа вся против Нас объединилась. И бьёт и бьёт нас по всем фронтам (не только в футболе)! А мы, Россияне, грызёмся друг с другом, и тем самым становимся всё слабее!
- Пора объединяться, мужики!!! Хотя бы в ЕК и в отборе на ЧМ!!!
- Российский клуб играет в ЕК, а тем более в ЛЧ. Ну и почему бы не поболеть за него? Ведь баллы в копилку России в рейтинге УЕФА приносит каждая команда из РФ!
- Лично я - болельщик "Зенита". Но в ЕК болею за всех "наших"! Которых, к сожалению, с каждым годом всё меньше и меньше... Нам, российским болельщикам, надо быть единым целым и с нашими клубами, и друг с другом! Только тогда можно рассчитывать на победу!
- Вон Европа вся против Нас объединилась. И бьёт и бьёт нас по всем фронтам (не только в футболе)! А мы, Россияне, грызёмся друг с другом, и тем самым становимся всё слабее!
- Пора объединяться, мужики!!! Хотя бы в ЕК и в отборе на ЧМ!!!