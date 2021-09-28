Тренер «Мальме»: «Дзюба широко известен не только в России»

Наставник «Мальме» порассуждал о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

Мы уже прошли четыре раунда, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это не Лига Европы, это гораздо выше уровнем. «Зенит» — русский чемпион, очень опытная команда, которая много играла в еврокубках. Так что нас ждет серьезная игра. Матчи в Лиге чемпионов для нас бонусные. Здесь мы получаем опыт.

У «Зенита» два прекрасных форварда, которые могут играть вместе. Дзюба широко известен не только в России. Плюс у них есть много хороших бразильцев. Понятно, что завтра они будут атаковать наши ворота. Но мы постараемся их огорчить.