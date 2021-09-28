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Тренер «Мальме»: «Дзюба широко известен не только в России»

28 сентября 2021, 19:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Наставник «Мальме» Йон-Даль Томассон порассуждал о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

Мы уже прошли четыре раунда, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это не Лига Европы, это гораздо выше уровнем. «Зенит» — русский чемпион, очень опытная команда, которая много играла в еврокубках. Так что нас ждет серьезная игра. Матчи в Лиге чемпионов для нас бонусные. Здесь мы получаем опыт.

У «Зенита» два прекрасных форварда, которые могут играть вместе. Дзюба широко известен не только в России. Плюс у них есть много хороших бразильцев. Понятно, что завтра они будут атаковать наши ворота. Но мы постараемся их огорчить.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
29 сентября в 14:47
Звезда кинематографа ! Осталось Оскар получить !
KLINSI
KLINSI
28 сентября в 22:02
Тут осторожней, не дай Бог, флешмоб в Зенита запустят по известности ))

Типун тебе на язык). В наше стремительное время то что вчера было фантастика, сегодня реальность(((.
протон
протон
28 сентября в 21:52
нормальный человек не будет говорить плохо о футболе в ту страну, в которую приехал. Европейская вежливость! Да и он сам понимает, что его клуб намного беднее Зенита и после его слов будет стрёмно, если Зенит вдруг разгромит его команду. а скорее всего будет минимальная победа Зенита
протон
протон
28 сентября в 21:51
Обычные слова вежливости. Не стоит воспринимать их серьезно
112910415
112910415
28 сентября в 21:46
упорно работал над собой, достиг !
Хиромант
Хиромант
28 сентября в 21:42, ред.
- Да... Прочитал всего одну страничку ваших "комментов", а на вторую и смотреть не захотелось...

- Российский клуб играет в ЕК, а тем более в ЛЧ. Ну и почему бы не поболеть за него? Ведь баллы в копилку России в рейтинге УЕФА приносит каждая команда из РФ!

- Лично я - болельщик "Зенита". Но в ЕК болею за всех "наших"! Которых, к сожалению, с каждым годом всё меньше и меньше... Нам, российским болельщикам, надо быть единым целым и с нашими клубами, и друг с другом! Только тогда можно рассчитывать на победу!

- Вон Европа вся против Нас объединилась. И бьёт и бьёт нас по всем фронтам (не только в футболе)! А мы, Россияне, грызёмся друг с другом, и тем самым становимся всё слабее!

- Пора объединяться, мужики!!! Хотя бы в ЕК и в отборе на ЧМ!!!
armeec_
armeec_ ответ KamazOMvMOZG (раскрыть)
28 сентября в 21:31
    Baggio R.
    Baggio R.
    28 сентября в 21:18
    Добрая слава лежит, а дурная по свету бежит)
    David Young
    David Young ответ KamazOMvMOZG (раскрыть)
    28 сентября в 21:14
    .
    xajaks
    xajaks ответ Обезжиренный (раскрыть)
    28 сентября в 21:13
    у Йона опыта больше всего зенита вместе взятого,какой может быть страх.....
    memphis
    memphis ответ KamazOMvMOZG (раскрыть)
    28 сентября в 21:13
    Коммент недели))) ты сделал мой вечер)))
    memphis
    memphis
    28 сентября в 21:11
    Дзюба прославился своим органом даже среди игроков скромного Мальме
    13 RUS
    13 RUS
    28 сентября в 21:05
    Завтра дедпул забьет грозному топ клубу Мальме и опять начнет хорохориться
    kts99
    kts99
    28 сентября в 20:57
    И огорчат
    Обезжиренный
    Обезжиренный
    28 сентября в 20:54, ред.
    Что-то не заметно испуга в словах датчанина ))
    1bear
    1bear
    28 сентября в 20:52
    завтра Дзюба забьёт,и многие "диванные" заткнутся
    Рязань 062
    Рязань 062
    28 сентября в 20:45
    кто бы сомневался. интернет то, есть у каждого человека. даже про Онана знают не все , а уж про дзюбу- грех не знать
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    28 сентября в 20:42
    Благодоря интернету,а не способностям игрока его многие знают!
    armeec_
    armeec_ ответ makkie (раскрыть)
    28 сентября в 20:39, ред.
    Доровича Макс.

    Так уже пляшут, посмотри на их трибуны и болел, а все, уже переобулись дружно ))
    Эменики или Сейду, какая разница)) если дзюбинатора 3.0 восхваляют)))
    Им хоть черта лысого привези, все равно))

    А ведь ты сам помнишь, как эта "торсида" троллила и нас и Вас )) ааа, ну это другое))))
    makkie
    makkie ответ armeec_ (раскрыть)
    28 сентября в 20:33
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ armeec_ (раскрыть)
      28 сентября в 20:31
        ZIBO rock
        ZIBO rock
        28 сентября в 20:28, ред.
        А вот Пушкина за пределами России знают что он памятник воздвиг себе нерукотворный!
        Бубнин
        Бубнин
        28 сентября в 20:27
        Ого, сколько "нерукоблудов" любимое видео до сих пор пересматривают.
        KamazOMvMOZG
        KamazOMvMOZG
        28 сентября в 20:19
        Можно сказать что Дзюба своими же руками создал свою известность)))
        berda2003
        berda2003
        28 сентября в 20:19
        да, его знает немецкий кинематограф хорошо...
        sv_1969
        sv_1969 ответ armeec_ (раскрыть)
        28 сентября в 20:18
        Да да! Ну они теперь хавают спокойно что им черных и хрромых за 40 млн втюхивают!Зато из Барсы!
        Союзник противников
        Союзник противников
        28 сентября в 20:08, ред.
        Широко известен Дзюба-
        он воспитан в "Спартаке",
        но судьба любого клуба
        у него в одной руке.
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        28 сентября в 20:03
        Кино - это великая штука!!!
        armeec_
        armeec_ ответ particular (раскрыть)
        28 сентября в 19:53
        Уважаемый, а ты видел фокус с Матч ТВ, рекламу про дзюбинатор 3.0 ?)))
        Я вот честно, хз.как это комментировать)))
        adrianes
        adrianes
        28 сентября в 19:51
        Тот самый Томассон,который в Милане играл,оказывается тонкий человек. Очень тонко троллит.
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