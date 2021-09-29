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«„Шериф“ не думает о выходе в плей-офф». Вернидуб — после матча с «Реалом»

29 сентября 2021, 08:24
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мыслями после победы в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край, и я благодарен своим парням за то, что они сделали. Конечно, мы понимали, что придется обороняться. Но мы хорошо справились и здорово контратаковали. И забили в самой концовке.

Я счастлив и горд своей командой, этими парнями. Мы на верном пути и продолжим ему следовать. Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом.

Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии.

После матча с «Реалом» на инстаграм «Шерифа» подписались 40 тысяч человек.

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Все комментарии
протон
протон
29 сентября в 17:44
Вернидуб еще ответил Кюйту на его слова, что таким командам, как Шериф, не место в ЛЧ, но это здесь не упомянули.
Сидор новый
Сидор новый
29 сентября в 09:01
Даже и комментировать нечего.....МОЛОДЦЫ!!!!
23e4t2q3w6zf
23e4t2q3w6zf
29 сентября в 08:55
Лукавит Вернидуб немного
ДСА
ДСА
29 сентября в 08:53
Конечно уже мечтают об этом.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
29 сентября в 08:53
Молодцы, что сказать.
mihaluch
mihaluch
29 сентября в 08:53
А кто его знает всё может быть.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
29 сентября в 08:26
Плей-офф не знаю, но вот третье место им вполне по силам.
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