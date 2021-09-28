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Де Зерби: «Обе команды показали великолепный футбол»

28 сентября 2021, 23:23
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)0 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Наставник «Шахтёра» Роберто Де Зерби подвел итоги матча с «Интером» (0:0) в Лиге чемпионов.

Думаю, обе команды показали великолепный футбол. Педриньо вынужден был играть на позиции форварда. И он отлично себя проявил, равно как и Тете. Кто знает, каким был бы результат, если бы Траоре остался на поле. Очень жаль, что он получил тяжелую травму. Всегда печально, когда такие молодые и талантливые игроки получают такого рода травмы.

В этом поединке прервалась занимательная серия голкипера донецкой команды.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 06:57
Побаивались все же друг друга, никто не хотел проиграть.
ОПС
ОПС
29 сентября в 06:27
С чем мы их и поздравляем.
ДСА
ДСА
29 сентября в 06:16
...а тем временем Шериф уходит в отрыв.
mihaluch
mihaluch
29 сентября в 03:45
Самый справедливый итог.
1bear
1bear
28 сентября в 23:57
Интер своё возьмёт в домашнем матче
Ironigor
Ironigor
28 сентября в 23:55
Нормально для обеих команд.
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