Де Зерби: «Обе команды показали великолепный футбол»

Наставник «Шахтёра» Роберто Де Зерби подвел итоги матча с «Интером» (0:0) в Лиге чемпионов.

Думаю, обе команды показали великолепный футбол. Педриньо вынужден был играть на позиции форварда. И он отлично себя проявил, равно как и Тете. Кто знает, каким был бы результат, если бы Траоре остался на поле. Очень жаль, что он получил тяжелую травму. Всегда печально, когда такие молодые и талантливые игроки получают такого рода травмы.